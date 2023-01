LIVE Ronde van San Juan: Vlucht van Bernal sneuvelt, Jakobsen en Bennett gelost

clock 21:57 21 uur 57. Peter Sagan laat zijn maats stevig kachelen.

clock 21:55 21 uur 55. Geen Jakobsen en Bennett. Remco Evenepoel wordt omringd door Jan Hirt en Yves Lampaert. Naast Fabio Jakobsen is er ook geen spoor van Sam Bennett. De kopgroep is er bijna aan voor de moeite. .

clock 21:55 21 uur 55. Movistar en TotalEnergies. De kopgroep met Egan Bernal wordt opgejaagd door het eerste peloton waar Movistar en TotalEnergies sleuren. Dat moet betekent dat Fernando Gaviria en Peter Sagan aan boord zijn. Aangezien Soudal-Quick Step geen trekkersrol op zich neemt, zou Fabio Jakobsen gelost kunnen zijn. .

clock 21:53 21 uur 53. In een tweede peloton zit de klad er helemaal in. Enkele renners proberen in hun eentje de scheve situatie recht te trekken, maar dat zijn wanhoopspogingen. .

clock 21:51 21 uur 51. Het eerste peloton is 40 à 50 man sterk. Het laat zich raden dat lang niet alle zwaargewichten daar aanwezig zijn. .

clock 21:50 21 uur 50. Door het gebrek aan cohesie wordt de voorsprong van de 9 vluchters nog wat meer afgeroomd. Nu is het weer Egan Bernal himself die een stroomstoot uitdeelt. .

clock 21:46 21 uur 46. De verstandhouding in de kopgroep is niet optimaal. Nu moet Tobias Andresen, de beste jongere, weer een gat plamuren. De voorsprong van groep 1 is wel beperkt. Een uitgedund peloton jaagt op hen. .

clock 21:44 21 uur 44. Ineos zit alleszins voorin. De kopgroep telt 9 rugnummers. Ineos Grenadiers is alleszins aan boord en het zou inderdaad om Egan Bernal gaan. Best een verrassende move. .

clock 21:38 21 uur 38. We zijn bijna 3 uur aan het koersen, maar door het gebrek aan informatie tasten we in het duister over welke kant deze 4e etappe uitgaat. Een coup van Egan Bernal? Toch een sprint? Was Sam Bennett nu mee of niet? Veel vragen, weinig antwoorden. .

clock 21:32 21 uur 32. Voert Egan Bernal iets in zijn schild?

clock 21:26 Op de top van de col van 1e categorie. Het zwaartepunt op 2.200 meter is bereikt. Tomas Contte is de primus. Op plek 4 wordt Egan Bernal geplaatst. Fietst de Colombiaan zich met een aanval in vorm? . 21 uur 26. hill

clock 21:22 21 uur 22. Geen Bennett, wel Bernal? . We hadden al de nodige voorzichtigheid ingebouwd en dat bleek terecht. Sam Bennett wordt geschrapt uit de kopgroep, maar zijn vervanger doet ook de wenkbrauwen fronsen. Volgens de organisatie gaat het nu plots om Egan Bernal... .

clock 21:21 21 uur 21. Een massasprint winnen is onmogelijk, maar ik wil in deze Ronde van San Juan zeker nog iets proberen. . Maximiliano Richeze (Argentijnse selectie).

clock 21:14 Ex-ploegmaats Max Richeze en Yves Lampaert hebben nog tijd om even bij te praten. . 21 uur 14.

clock 21:08 21 uur 08. Inhaalmanoeuvre van Bennett gisteren. Sam Bennett eindigde gisteren 3e. Best straf als je nagaat wat er gebeurde rond de vod. In het gedrum moest de Ier vol in de remmen en verloor hij tientallen posities. Maar Bennett baande zich toch nog een weg naar voren en werd ei zo na nog ritwinnaar. Het bewijst dat de Ier meer dan in orde is. .

clock 21:02 21 uur 02. Van de wind zal het normaal niet komen: een matig briesje zorgt voor weinig verkoeling bij een temperatuur van 35 graden. Vrijdag zal die hitte een bepalende factor zijn tijdens de koninginnenrit. .

clock 20:58 20 uur 58. De kopgroep moet nog een kleine 10 kilometer klimmen, kan dan even uitblazen op een plateau en pas dan begint de eigenlijke klim. Het is een klautertocht van de lange adem. .

clock 20:49 Afzien, maar dan wel in een beeldschoon decor. . 20 uur 49.

clock 20:47 20 uur 47. Een landgenoot van Egan Bernal, Nairo Quintana, stopt dan toch niet met koersen. In zijn vaderland was men ervan overtuigd dat de winnaar van de Giro en de Vuelta zijn afscheid zou aankondigen, maar zij moesten vandaag een bocht van 180 graden maken. Quintana zit zonder werkgever na de tramadolaffaire van deze zomer, maar geeft niet op. "Ik zal blijven vechten om te mogen koersen", vertelde hij vandaag op een persconferentie. .