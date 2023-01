LIVE Ronde van San Juan: Verjaardagswensen voor Evenepoel, sprinten of toch niet?

Er wordt een omvangrijke kopgroep gemeld van ruim 15 renners. Het is nog een beetje aftasten hoe vruchtbaar hun poging is. Sam Bennett zou alleszins een gangmaker zijn.

Aangezien de Argentijnse koersradio er een lange siësta van maakt, kunnen we even gluren bij de buren.

Aangezien de Argentijnse koersradio er een lange siësta van maakt, kunnen we even gluren bij de buren.

Een Williams moet zich in zijn sas voelen in de garageboxen op het startcircuit, maar Israel-Premier Tech meldt dat Stephen Williams ziek is en niet meer van start is gegaan.

De beklimming straks is er eentje van 7,6km aan 3,8%, maar eigenlijk is het een veel langere kanjer door de eindeloze aanloop. Zullen de toppers elkaar daar al eens testen daags voor de snipperdag?

Over een tiental minuten gaan de renners van start op het autocircuit waar ze gisteren geëindigd zijn. "We flirten weer met de 40 graden", vertelt Renaat Schotte met zonnige groetjes.

16 uur 24. 4e etappe in de Ronde van San Juan. Donderdag wordt de Ronde van San Juan gepauzeerd voor een rustdag, vandaag is er geen garantie op een sprint van een voltallig peloton. Tussen het autocircuit waar de etappe gisteren eindigde en Barreal is een pittig parcours van 197 kilometer uitgetekend. Van bij de start valt de route tegen en mondjesmaat trekt het peloton naar de top van de Alto de la Virgen de Andacollo. We bereiken dat dak na ruim 85 kilometer op een hoogte van 2.200 meter. Wie daar in de problemen zit, krijgt in de afdaling van 20 kilometer en de veel mildere tweede helft nog kansen om aansluiting te vinden in de kop van de koers. Zingt een kopgroep het wel uit tot het einde? Of krijgen we een vierde sprint? En hoe omvangrijk is het peloton dan? .