LIVE Ronde van San Juan: Leider Sam Bennett schuift mee in ruime kopgroep

Ik train goed en voel me goed, maar wat zegt dat over je gevoel in koers? In het begin zal ik wellicht ook wat andere taken krijgen in de koers en zal ik de ploeg meer moeten helpen. Egan Bernal (Ineos Grenadiers).

Ook voor Egan Bernal zal vooral vrijdag een spannende dag worden. Zijn rentree staat of valt natuurlijk niet met deze Ronde van San Juan, maar de Colombiaan zal graag ontdekken waar hij nu echt staat in zijn herstelproces. Al moet hij zich misschien wegcijferen voor Daniel Martinez.

In verschillende trapjes zetten we koers naar het hoogste punt van deze rit. Na 52 kilometer plant Tomas Contte zijn vlag op een aanloopknik van 3e categorie.

Quinn Simmons sprokkelde gisteren 10 bonificatieseconden dankzij zijn ritzege, maar dat heeft de Amerikaan niet naar de top van de stand gekatapulteerd. Simmons kreeg na de openingsdag een tijdsstraf van 10 seconden en staat 51e in de lijst. Favorieten als Remco Evenepoel, Egan Bernal, Dani Martinez, Miguel Angel Lopez en Sergio Higuita bevolken een pakket op 16 seconden van de leiderstrui.

In het peloton kijken ze de kat uit de boom. Na 45 kilometer zou de kloof 7'10" bedragen. Probeert Sam Bennett zijn slag te slaan op een onverwachte manier?

clock 20:08 Tussensprint is voor de Argentijnen. Juan Pablo Dotti neemt de tussensprint voor zijn rekening voor enkele landgenoten. Waarom we nog enige voorzichtigheid aantekenen bij de 15 rugnummers die werden doorgegeven door de organisatie: ook Stephen Williams werd er geïdentificeerd terwijl hij volgens zijn ploeg niet meer gestart is.

clock 20:02 20 uur 02. De liefde voor de koers is groot in San Juan.

In de groep met Sam Bennett wordt ook beste jongere Tobias Lund Andresen geciteerd, maar het is nog afwachten of de soep wel zo heet gedronken wordt.

clock 19:53 19 uur 53. Met een kleinere groep naar de finish? Er staat wel wat wind en er moet geklommen worden, maar ik denk dat het toch nog een sprint zal worden. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step)

clock 19:46 19 uur 46. Aanvallen. Er wordt een omvangrijke kopgroep gemeld van ruim 15 renners. Het is nog een beetje aftasten hoe vruchtbaar hun poging is. Sam Bennett zou alleszins een gangmaker zijn.

Het peloton neemt vandaag de lift naar een hoogte van 2.200 meter, vrijdag gaan ze nog een verdieping verder. De finish op de Alto Colorado ligt op 2.623 meter.

Aangezien de Argentijnse koersradio er een lange siësta van maakt, kunnen we even gluren bij de buren. Op Mallorca is de eerste van 5 koersen ingeblikt. Rui Costa rechtvaardigde meteen zijn transfer naar Intermarché-Circus-Wanty. Het verslag kunt u hierboven nog eens lezen.

clock 19:24 19 uur 24. Renaat Schotte gidst u door de startplaats en is helemaal verlekkerd op de Argentijnse shirts. Renaat Schotte gidst u door de startplaats en is helemaal verlekkerd op de Argentijnse shirts

clock 19:16 Exit Williams. Een Williams moet zich in zijn sas voelen in de garageboxen op het startcircuit, maar Israel-Premier Tech meldt dat Stephen Williams ziek is en niet meer van start is gegaan.

clock 19:12 19 uur 12. De rustdag van morgen? Dat wordt een trainingsdag. Een relatieve rustdag dus. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step).

De beklimming straks is er eentje van 7,6km aan 3,8%, maar eigenlijk is het een veel langere kanjer door de eindeloze aanloop. Zullen de toppers elkaar daar al eens testen daags voor de snipperdag?

De renners begeven zich intussen richting de officiële start. Ze zullen over een vijftal uur afklokken op ruim 2.600 hoogtemeters, de zwaarste portie van deze week.