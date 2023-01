LIVE Ronde van San Juan: Geen Jakobsen en Bennett, Sagan en Gaviria zijn de favorieten

Fase per fase

Fase per fase

clock 22:57 Remco Evenepoel laat zich begeleiden door Jan Hirt en Yves Lampaert in het eerste peloton. . 22 uur 57. Remco Evenepoel laat zich begeleiden door Jan Hirt en Yves Lampaert in het eerste peloton.

clock 22:56 22 uur 56. Ook DSM heeft nog een pakket in het eerste peloton, maar Sam Welsford is er niet meer bij. Ze trekken vandaag de kaart van Tobias Andresen en Marco Brenner. . Ook DSM heeft nog een pakket in het eerste peloton, maar Sam Welsford is er niet meer bij. Ze trekken vandaag de kaart van Tobias Andresen en Marco Brenner.

clock 22:52 22 uur 52. Nog 20 kilometer. We naderen het slotakkoord van deze lange dag met 2.600 hoogtemeters. Movistar staat de loge nu even af aan TotalEnergies. Verstandige call vanuit de volgwagen. . Nog 20 kilometer We naderen het slotakkoord van deze lange dag met 2.600 hoogtemeters. Movistar staat de loge nu even af aan TotalEnergies. Verstandige call vanuit de volgwagen.

clock 22:48 Wekker bij Trek. De tussensprint bewijst dat Trek-Segafredo alert is. De ploeg van ritwinnaar Quinn Simmons steekt de seconden weg. Denkt hij stiekem toch aan de leiderstrui en zelfs meer? . 22 uur 48. sprint point Wekker bij Trek De tussensprint bewijst dat Trek-Segafredo alert is. De ploeg van ritwinnaar Quinn Simmons steekt de seconden weg. Denkt hij stiekem toch aan de leiderstrui en zelfs meer?

clock 22:44 22 uur 44. Movistar blijft prominent het peloton dirigeren. Als ze maar niet overmoedig zijn... . Movistar blijft prominent het peloton dirigeren. Als ze maar niet overmoedig zijn...

clock 22:44 22 uur 44.

clock 22:39 22 uur 39. Over zo'n 10 kilometer is er nog een tussensprint. Wie ambities heeft voor de eindzege, kan er goedkoop enkele seconden in zijn tas steken. . Over zo'n 10 kilometer is er nog een tussensprint. Wie ambities heeft voor de eindzege, kan er goedkoop enkele seconden in zijn tas steken.

clock 22:37 22 uur 37. De laatste zege van Fernando Gaviria? De 6e rit in de Ronde van Oman, 15 februari 2022. De laatste zege van Peter Sagan? Het Slovaaks kampioenschap op 26 juni 2022. . De laatste zege van Fernando Gaviria? De 6e rit in de Ronde van Oman, 15 februari 2022. De laatste zege van Peter Sagan? Het Slovaaks kampioenschap op 26 juni 2022.

clock 22:35 22 uur 35. Het eerste peloton zet mes en vork in de laatste oplopende strook van de dag. De wind blaast er in het nadeel, waardoor de snelheid duidelijk zakt. . Het eerste peloton zet mes en vork in de laatste oplopende strook van de dag. De wind blaast er in het nadeel, waardoor de snelheid duidelijk zakt.

clock 22:27 22 uur 27. Het is niet dat Peter Sagan en Fernando Gaviria hier dé prestatie van het jaar leveren, maar de voorbije seizoenen zouden de Slovaak en de Colombiaan vermoedelijk in dezelfde ton als Fabio Jakobsen en Sam Bennet gegrabbeld hebben. Nu hebben ze de klim wél overleefd in de eerste groep. . Het is niet dat Peter Sagan en Fernando Gaviria hier dé prestatie van het jaar leveren, maar de voorbije seizoenen zouden de Slovaak en de Colombiaan vermoedelijk in dezelfde ton als Fabio Jakobsen en Sam Bennet gegrabbeld hebben. Nu hebben ze de klim wél overleefd in de eerste groep.

clock 22:23 22 uur 23. In het eerste peloton laten ze het tempo niet zakken, hoewel de dreiging uit de achtergrond al lang niet meer relevant is. Dat wordt ook bevestigd door de sliert volgwagens in het zog van de eerste groep. . In het eerste peloton laten ze het tempo niet zakken, hoewel de dreiging uit de achtergrond al lang niet meer relevant is. Dat wordt ook bevestigd door de sliert volgwagens in het zog van de eerste groep.

clock 22:21 22 uur 21.

clock 22:18 22 uur 18. Voor Fernando Gaviria en Peter Sagan kan er straks ook nog een toetje opgeraapt worden in Barreal. Ritwinst kan hen dankzij de bonificaties ook aan de leiderstrui helpen. Sam Bennett staat die alleszins af. . Voor Fernando Gaviria en Peter Sagan kan er straks ook nog een toetje opgeraapt worden in Barreal. Ritwinst kan hen dankzij de bonificaties ook aan de leiderstrui helpen. Sam Bennett staat die alleszins af.

clock 22:12 22 uur 12. Het is niet dat het bedje van Peter Sagan en Fernando Gaviria nu al gespreid is. De Slovaak en de Colombiaan moeten een sprint forceren, maar we durven te gokken dat mannen als Yves Lampaert en Filippo Ganna zonder hun sprinter straks nog wel iets uit hun mouw zullen schudden. . Het is niet dat het bedje van Peter Sagan en Fernando Gaviria nu al gespreid is. De Slovaak en de Colombiaan moeten een sprint forceren, maar we durven te gokken dat mannen als Yves Lampaert en Filippo Ganna zonder hun sprinter straks nog wel iets uit hun mouw zullen schudden.

clock 22:09 22 uur 09. Je mag deze rit echt niet onderschatten. De eerste helft zal sowieso in de kleren kruipen. . Daniel Martinez (Ineos Grenadiers). Je mag deze rit echt niet onderschatten. De eerste helft zal sowieso in de kleren kruipen. Daniel Martinez (Ineos Grenadiers)

clock 22:07 22 uur 07. Echt veel uitdagingen bevat het terrein tijdens de laatste 65 kilometer niet meer, maar een terugkeer van de gelosten lijkt ons mission impossible. Binnen de teams spelen andere belangen en het beperkte aantal manschappen is ook nog eens evenwichtig verdeeld over de 2 grote pelotons. . Echt veel uitdagingen bevat het terrein tijdens de laatste 65 kilometer niet meer, maar een terugkeer van de gelosten lijkt ons mission impossible. Binnen de teams spelen andere belangen en het beperkte aantal manschappen is ook nog eens evenwichtig verdeeld over de 2 grote pelotons.

clock 22:03 Scheurtjes! Ze trekken stevig door in het eerste peloton en maken gebruik van de wind. Enkele lieden in de achtergrond laten zich foppen en waaien er zo af. . 22 uur 03. fans Scheurtjes! Ze trekken stevig door in het eerste peloton en maken gebruik van de wind. Enkele lieden in de achtergrond laten zich foppen en waaien er zo af.

clock 22:01 22 uur 01. Overzicht. Op zo'n 70 kilometer van de aankomst onthult de koers meer en meer zijn geheimen. Egan Bernal schoof mee in een ruime kopgroep, maar zijn aanvalsliedje is uit. Bernal zit nu in het eerste peloton, een man of 50 sterk. Movistar en TotalEnergies sleuren voor Fernando Gaviria en Peter Sagan. Zij hopen de gelosten zoals Fabio Jakobsen en Sam Bennett op afstand te houden. . Overzicht Op zo'n 70 kilometer van de aankomst onthult de koers meer en meer zijn geheimen. Egan Bernal schoof mee in een ruime kopgroep, maar zijn aanvalsliedje is uit. Bernal zit nu in het eerste peloton, een man of 50 sterk. Movistar en TotalEnergies sleuren voor Fernando Gaviria en Peter Sagan. Zij hopen de gelosten zoals Fabio Jakobsen en Sam Bennett op afstand te houden.

clock 21:57 21 uur 57. Peter Sagan laat zijn maats stevig kachelen.