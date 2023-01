LIVE Ronde van San Juan: Op naar een 3e massasprint in Argentinië

clock 23:06 23 uur 06. De grote mannen zijn alert, maar ook de kleinere selecties verheffen hun stem. Onder meer Medellin trekt het peloton. . De grote mannen zijn alert, maar ook de kleinere selecties verheffen hun stem. Onder meer Medellin trekt het peloton.

clock 23:03 23 uur 03. Bij Ineos Grenadiers is er toch eentje die het gras afrijdt. Het lijkt Egan Bernal te zijn die even de berm opzoekt, zonder veel erg.

clock 23:01 23 uur 01. Het wegdek lijkt best oké, maar breed zijn de wegen niet. Voorlopig blijft alles voorbeeldig bij het (denkbeeldige) spandoek van de laatste 20 kilometer.

clock 22:57 22 uur 57. Nog 24 kilometer. Het is nog met potlood, maar de eerste schetsen worden op papier gezet. De snelle mannen worden omringd door hun knechten. Er zouden in principe nog veel frisse benen present moeten tekenen in deze meute.

clock 22:51 22 uur 51. Fernando Gaviria was er gisteren dichtbij. Schuift hij vandaag een plaatsje op?

clock 22:49 22 uur 49. Het wordt een lastigere sprint. Kort voor de laatste bocht heb je nog een knik. De laatste rechte lijn is er een voor het grote verzet. Elia Viviani (Ineos Grenadiers).

clock 22:44 22 uur 44. Nog 35 kilometer. Einde verhaal voor de restanten van de kopgroep. Publiciteit en een zakcent bij de tussensprints: meer eer viel er voor hen niet te rapen.

clock 22:42 22 uur 42. De renners zijn duidelijk gewaarschuwd voor deze stedelijke passages. Er worden hier nog zakjes en drinkbussen overhandigd, maar zonder risico is dat niet met deze snelheid.

clock 22:39 22 uur 39. Het koptrio maakt zich geen illusies meer. Het peloton moet zelfs op de handrem staan: 40".

clock 22:36 22 uur 36. Aan de gedragingen in het peloton merk je dat het laatste uur is ingezet. We enteren ook enkele dorpen en door de verkeerseilandjes en de toeschouwers langs de kant van de weg is het lange dutje nu echt voorbij.

clock 22:35 22 uur 35.

clock 22:34 22 uur 34. De laatste hectometers gaan in dalende lijn, al zal de topsnelheid nog meevallen door de golvingen op het circuit. Fabio Jakobsen (Soudal-Quick Step).

clock 22:33 22 uur 33. De controle van de sprintersploegen is navenant. Het verschil smelt weg tot 1'37".

clock 22:27 22 uur 27. time difference 2'26". Als het peloton onze avondklok wil respecteren, dan mag de vijs stilaan aangedraaid worden. De postduif heeft die boodschap overhandigd: Pieter Serry schroeft het tempo op.

clock 22:26 22 uur 26. Schudden Filippo Ganna en Elia Viviani straks nog iets uit hun mouw?

clock 22:22 22 uur 22. In het peloton ligt de snelheid duidelijk hoger dan in de kopgroep, maar het verval is nog niet ingezet. Voor wie nu pas inschakelt: het is een etappe waar we niet te veel woorden aan zullen verspillen. Een kopgroep van een man of 9 werd trapsgewijs gedecimeerd, nog 3 moedige coureurs proberen het peloton - tegen beter weten in, zo denken we toch nog altijd - een hak te zetten.

clock 22:16 22 uur 16. TotalEnergies was zondag en maandag nog bedrijvig in de jacht, vandaag houden ze zich afzijdig. Met een 7e en 9e plaats was het veeleer Peter Sagan van TotalSansEnergies in de voorbije sprints.

clock 22:10 22 uur 10. Nog 60 kilometer. Kort na de tussensprint is de kopgroep weer uit elkaar gespat. We tellen nu nog 3 leiders die vechten voor 3'07".

clock 22:08 22 uur 08. Ik heb een lastige nacht gehad na mijn val. Het zal een pijnlijke dag zijn, maar ik wil het wel proberen in de sprint. Sam Welsford (DSM).