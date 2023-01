LIVE Ronde van San Juan: 5 vluchters, ideaal scenario voor de snelle mannen

Fase per fase

Fase per fase

clock 20:10 20 uur 10. De 4 tegenaanvallers kunnen de arbeid in de spits van de koers verlichten, maar de kopgroep deelt geen geschenken uit. De 3 Argentijnen en de Chileen worden nog altijd op 1'12" geklokt. . De 4 tegenaanvallers kunnen de arbeid in de spits van de koers verlichten, maar de kopgroep deelt geen geschenken uit. De 3 Argentijnen en de Chileen worden nog altijd op 1'12" geklokt.

clock 20:05 20 uur 05. Onze man bij de start (en straks ook de finish): "Temperatuur van het asfalt? 65 graden!". Onze man bij de start (en straks ook de finish): "Temperatuur van het asfalt? 65 graden!"

clock 20:03 20 uur 03. Nog 150 kilometer. De voorsprong van de 5 leiders rondt de grens van 4 minuten. Dat is het sein voor Pieter Serry om het beeld van zondag en maandag te herhalen. Hij is de eerste knecht van Soudal-Quick Step en ontvangt steun van Bora-Hansgrohe. . Nog 150 kilometer De voorsprong van de 5 leiders rondt de grens van 4 minuten. Dat is het sein voor Pieter Serry om het beeld van zondag en maandag te herhalen. Hij is de eerste knecht van Soudal-Quick Step en ontvangt steun van Bora-Hansgrohe.

clock 20:01 20 uur 01. Fabio (Jakobsen) zette gisteren iets sneller aan, ik zat een beetje vast. Maar ik mag tevreden zijn met die 2e plaats. . Fernando Gaviria (Movistar). Fabio (Jakobsen) zette gisteren iets sneller aan, ik zat een beetje vast. Maar ik mag tevreden zijn met die 2e plaats. Fernando Gaviria (Movistar)

clock 20:00 20 uur . Gisteren werd Fernando Gaviria tweede. Een opsteker voor de Colombiaan, kind aan huis in deze ronde. Hij heeft enkele jaren vergooid door losbandig feestgedrag en zijn magnetisch veld voor covid. "Mijn nieuwe ploeg toont veel inzet", reageerde hij gisteren. "We laten onze knechten meewerken en dat geeft vertrouwen. Dat motiveert me nog meer." . Gisteren werd Fernando Gaviria tweede. Een opsteker voor de Colombiaan, kind aan huis in deze ronde. Hij heeft enkele jaren vergooid door losbandig feestgedrag en zijn magnetisch veld voor covid. "Mijn nieuwe ploeg toont veel inzet", reageerde hij gisteren. "We laten onze knechten meewerken en dat geeft vertrouwen. Dat motiveert me nog meer."

clock 19:55 2'40". De 5 leiders verzamelen 2'40" op het peloton. Dat maakt van Mauricio Dominguez de virtuele erfgenaam van de leiderstrui van Sam Bennett. De 4 achtervolgers zwemmen op een eilandje tussenin. . 19 uur 55. time difference 2'40" De 5 leiders verzamelen 2'40" op het peloton. Dat maakt van Mauricio Dominguez de virtuele erfgenaam van de leiderstrui van Sam Bennett. De 4 achtervolgers zwemmen op een eilandje tussenin.

clock 19:49 Rond 23.30 u onze tijd wordt hier straks ook weer de finish verwacht. . 19 uur 49. Rond 23.30 u onze tijd wordt hier straks ook weer de finish verwacht.

clock 19:47 19 uur 47. Tegenaanval . Het lijkt wel een stadiondossier in het Belgische voetbal: als je denkt dat alles in kannen en kruiken is, wordt er toch nog een bezwaarschrift ingediend. Een kwartet gaat op zoek naar de kopgroep. . Tegenaanval Het lijkt wel een stadiondossier in het Belgische voetbal: als je denkt dat alles in kannen en kruiken is, wordt er toch nog een bezwaarschrift ingediend. Een kwartet gaat op zoek naar de kopgroep.

clock 19:44 19 uur 44. De wereldkampioen laat zich afzakken tot de staart van de bende. Daar kan hij een gesprek voeren met Quinn Simmons en Mathias Vacek, 2 beloftevolle generatiegenoten van Trek-Segafredo. . De wereldkampioen laat zich afzakken tot de staart van de bende. Daar kan hij een gesprek voeren met Quinn Simmons en Mathias Vacek, 2 beloftevolle generatiegenoten van Trek-Segafredo.

clock 19:42 19 uur 42. Het zaakje is vandaag wel heel snel beklonken. 3 Argentijnen en 2 Chilenen: hier zit muziek in. Het peloton protesteert niet. . Het zaakje is vandaag wel heel snel beklonken. 3 Argentijnen en 2 Chilenen: hier zit muziek in. Het peloton protesteert niet.

clock 19:39 19 uur 39. It's on. De jurywagen hoeft geen safety car meer te spelen. Iedereen mag zijn garagebox verlaten. 5 renners slaan de handen in elkaar. Voor het peloton lijkt dat een ideaal scenario. . It's on De jurywagen hoeft geen safety car meer te spelen. Iedereen mag zijn garagebox verlaten. 5 renners slaan de handen in elkaar. Voor het peloton lijkt dat een ideaal scenario.

clock 19:37 19 uur 37. Fabio Jakobsen: "Bij de laatste bocht moet je bij de eerste 5 zitten". Fabio Jakobsen: "Bij de laatste bocht moet je bij de eerste 5 zitten"

clock 19:36 19 uur 36. Of een Stybar-scenario mogelijk is voor een ploegmaat? Dat zou kunnen, maar dan moet iemand zich heel goed voelen. Misschien steekt Yves Lampaert of Remco Evenepoel zijn hand tijdens de koers op. . Fabio Jakobsen (Soudal-Quick Step). Of een Stybar-scenario mogelijk is voor een ploegmaat? Dat zou kunnen, maar dan moet iemand zich heel goed voelen. Misschien steekt Yves Lampaert of Remco Evenepoel zijn hand tijdens de koers op. Fabio Jakobsen (Soudal-Quick Step)

clock 19:33 19 uur 33. Op dit racecircuit wisselen dalende stukken en lastige gedeeltes elkaar af. Het zal de sprint straks beïnvloeden. De timing van de lead-out wordt een tikkeltje anders. . Op dit racecircuit wisselen dalende stukken en lastige gedeeltes elkaar af. Het zal de sprint straks beïnvloeden. De timing van de lead-out wordt een tikkeltje anders.

clock 19:31 19 uur 31. De motoren beginnen te brullen, al wordt het peloton tijdens deze salida neutralizada nog even aan de leiband gehouden. Zo is er tijd om het circuit te verkennen. . De motoren beginnen te brullen, al wordt het peloton tijdens deze salida neutralizada nog even aan de leiband gehouden. Zo is er tijd om het circuit te verkennen.

clock 19:31 19 uur 31 match begonnen start time Start



clock 19:20 19 uur 20. Bij de staalblauwe hemel is de sfeer bijzonder ontspannen. De renners trekken naar de startlijn waar de organisatie nog enkele plichtplegingen inlast. . Bij de staalblauwe hemel is de sfeer bijzonder ontspannen. De renners trekken naar de startlijn waar de organisatie nog enkele plichtplegingen inlast.

clock 19:10 19 uur 10. UAE Tour. Koersen op een circuit, het is geen uitzondering voor het internationale peloton. Ook de UAE Tour gaat geregeld voor zo'n folietje. Het parcours voor die rittenkoers is vandaag overigens voorgesteld. Remco Evenepoel rijdt er eind februari tegen onder meer Tadej Pogacar. Naast 2 bergritten en veel sprinterskansen krijgen we op dag 2 ook een ploegentijdrit van 17 kilometer. . UAE Tour Koersen op een circuit, het is geen uitzondering voor het internationale peloton. Ook de UAE Tour gaat geregeld voor zo'n folietje. Het parcours voor die rittenkoers is vandaag overigens voorgesteld. Remco Evenepoel rijdt er eind februari tegen onder meer Tadej Pogacar. Naast 2 bergritten en veel sprinterskansen krijgen we op dag 2 ook een ploegentijdrit van 17 kilometer.