LIVE Ronde van San Juan: Peloton geeft flink van jetje, bonus van kopgroep smelt snel weg

clock 21:34 21 uur 34. Ik heb eindelijk nog eens een goeie winter gehad. Ik ben gezond gebleven. . Peter Sagan (TotalEnergies). Ik heb eindelijk nog eens een goeie winter gehad. Ik ben gezond gebleven. Peter Sagan (TotalEnergies)

clock 21:28 21 uur 28. Er wordt deze week niet alleen in Argentinië gekoerst. Woensdag gaat de Challenge Mallorca van start, een vijfdaagse op het eiland met eendagskoersen waarin ploegen kunnen goochelen met rugnummers. Een eindklassement wordt niet opgemaakt. De renners die de Tour Down Under reden, gaan bijna allemaal zondag voor een toetje met de Great Ocean Road Race in Geelong. . Er wordt deze week niet alleen in Argentinië gekoerst. Woensdag gaat de Challenge Mallorca van start, een vijfdaagse op het eiland met eendagskoersen waarin ploegen kunnen goochelen met rugnummers. Een eindklassement wordt niet opgemaakt. De renners die de Tour Down Under reden, gaan bijna allemaal zondag voor een toetje met de Great Ocean Road Race in Geelong.

clock 21:20 2'10". Het verschil schiet weer de hoogte in op 65 kilometer van de aankomst. De kopgroep is er overigens gesplitst. Met de helft van het tiental sluipen we dichter bij Jachal. . 21 uur 20. time difference 2'10" Het verschil schiet weer de hoogte in op 65 kilometer van de aankomst. De kopgroep is er overigens gesplitst. Met de helft van het tiental sluipen we dichter bij Jachal.

clock 21:17 Het is bloedheet in Argentinië. . 21 uur 17. Het is bloedheet in Argentinië.

clock 21:12 21 uur 12. Samenvatting. Voor wie de voorbije uren gemist heeft: het peloton is 3 uur geleden begonnen aan de langste opdracht van deze rittenkoers. Een tiental renners met onder meer Oscar Sevilla reed weg op de lange col in de eerste helft van deze 2e etappe, maar de rekensom van het peloton lijkt perfect te kloppen. Een nieuwe massasprint hangt in de lucht. . Samenvatting Voor wie de voorbije uren gemist heeft: het peloton is 3 uur geleden begonnen aan de langste opdracht van deze rittenkoers. Een tiental renners met onder meer Oscar Sevilla reed weg op de lange col in de eerste helft van deze 2e etappe, maar de rekensom van het peloton lijkt perfect te kloppen. Een nieuwe massasprint hangt in de lucht.

clock 21:09 21 uur 09. Fabio Jakobsen, gisteren uiteindelijk pas 58e, zoekt verkoeling. Hij gooit een bidon over zijn nek, dijen en armen. De temperatuur zakt niet onder de 30 graden. . Fabio Jakobsen, gisteren uiteindelijk pas 58e, zoekt verkoeling. Hij gooit een bidon over zijn nek, dijen en armen. De temperatuur zakt niet onder de 30 graden.

clock 21:06 21 uur 06. In dit eentonige decor wil je niet in je eentje met tegenwind trainen, maar met deze omstandigheden is het een pretje. De wind blaast het peloton vooruit. De 10 leiders hebben hun voorgift zowat bevroren: 1'32". . In dit eentonige decor wil je niet in je eentje met tegenwind trainen, maar met deze omstandigheden is het een pretje. De wind blaast het peloton vooruit. De 10 leiders hebben hun voorgift zowat bevroren: 1'32".

clock 21:01 21 uur 01. Nog 80 kilometer. Gisteren lieten de bordjes ons in de steek, maar als we de Argentijnen mogen geloven, dan hebben we een ruime voorsprong op het snelste schema. Nog 80 kilometer en zo meteen loopt de route weer enerverend op. Maar met de - zo lijkt het toch - gunstige wind zouden we rond 23 u al kunnen finishen. . Nog 80 kilometer Gisteren lieten de bordjes ons in de steek, maar als we de Argentijnen mogen geloven, dan hebben we een ruime voorsprong op het snelste schema. Nog 80 kilometer en zo meteen loopt de route weer enerverend op. Maar met de - zo lijkt het toch - gunstige wind zouden we rond 23 u al kunnen finishen.

clock 21:00 21 uur . Ik geraakte gisteren ook aan de verkeerde kant van de weg, maar mijn benen voelden wel goed aan. . Fernando Gaviria (Movistar). Ik geraakte gisteren ook aan de verkeerde kant van de weg, maar mijn benen voelden wel goed aan. Fernando Gaviria (Movistar)

clock 20:56 20 uur 56. Naast Bora-Hansgrohe en Soudal-Quick Step draagt ook Movistar zijn steentje bij. Er is vertrouwen in Fernando Gaviria. Het is Braziliaans kampioen Vinicius Rangel Costa die zijn tank moet leegmaken. . Naast Bora-Hansgrohe en Soudal-Quick Step draagt ook Movistar zijn steentje bij. Er is vertrouwen in Fernando Gaviria. Het is Braziliaans kampioen Vinicius Rangel Costa die zijn tank moet leegmaken.

clock 20:52 20 uur 52. De ploeg van de leider bepaalt mee het tempo.

clock 20:49 20 uur 49. Het peloton trekt geen waaier, maar de snelheidsmeter gaat flink in het rood. De kleinere lieden happen naar adem: er ontstaan scheuren. . Het peloton trekt geen waaier, maar de snelheidsmeter gaat flink in het rood. De kleinere lieden happen naar adem: er ontstaan scheuren.

clock 20:47 20 uur 47. Nog 90 kilometer. In het peloton is het geen processie. Het pak wordt op een lang lint getrokken. Bora-Hansgrohe en Soudal-Quick Step nemen hun verantwoordelijkheid. 1'35" is het beperkte verschil. . Nog 90 kilometer In het peloton is het geen processie. Het pak wordt op een lang lint getrokken. Bora-Hansgrohe en Soudal-Quick Step nemen hun verantwoordelijkheid. 1'35" is het beperkte verschil.

clock 20:45 20 uur 45. Bij Trek-Segafredo moet Quinn Simmons de komende dagen potten breken, maar de Amerikaanse bad boy kreeg gisteren al een tijdstraf van 20 tellen. De Alto Colorado - de finish van de koninginnenrit vrijdag - zou in principe te zwaar moeten zijn voor de Amerikaan, maar Filippo Ganna kleefde er in 2020 ook aan het wiel van Remco Evenepoel. Vlak de Amerikaan dus niet zomaar uit. . Bij Trek-Segafredo moet Quinn Simmons de komende dagen potten breken, maar de Amerikaanse bad boy kreeg gisteren al een tijdstraf van 20 tellen. De Alto Colorado - de finish van de koninginnenrit vrijdag - zou in principe te zwaar moeten zijn voor de Amerikaan, maar Filippo Ganna kleefde er in 2020 ook aan het wiel van Remco Evenepoel. Vlak de Amerikaan dus niet zomaar uit.

clock 20:43 Wind zwelt aan. In het peloton moeten ze bij de pinken zijn. In dit gebied is de wind duidelijk sterk komen opzetten. Krijgen we met een dagje vertraging toch wat gekietel? . 20 uur 43. wind Wind zwelt aan In het peloton moeten ze bij de pinken zijn. In dit gebied is de wind duidelijk sterk komen opzetten. Krijgen we met een dagje vertraging toch wat gekietel?

clock 20:40 20 uur 40. Het leukste deel van de dag - de afdaling van zo'n 20 kilometer - is stilaan voorbij. Op de kaarsrechte wegen lossen de 10 vluchters elkaar netjes af. . Het leukste deel van de dag - de afdaling van zo'n 20 kilometer - is stilaan voorbij. Op de kaarsrechte wegen lossen de 10 vluchters elkaar netjes af.

clock 20:36 20 uur 36. Het rotsachtige decor van de afdaling is adembenemend. Het is een uitnodiging voor een western. Een levende ziel kom je hier alvast niet tegen. . Het rotsachtige decor van de afdaling is adembenemend. Het is een uitnodiging voor een western. Een levende ziel kom je hier alvast niet tegen.

clock 20:35 20 uur 35. Het was niet perfect voor ons, maar het is iets waaruit we kunnen leren. We zijn gemotiveerd om de komende dagen te winnen. Michael Morkov (Soudal-Quick Step). Het was niet perfect voor ons, maar het is iets waaruit we kunnen leren. We zijn gemotiveerd om de komende dagen te winnen. Michael Morkov (Soudal-Quick Step)

clock 20:30 20 uur 30. De voorsprong van de 10 musketiers smelt nog niet als sneeuw voor de zon, maar de aftakeling is wel ingezet: 3'15" is de laatste update. . De voorsprong van de 10 musketiers smelt nog niet als sneeuw voor de zon, maar de aftakeling is wel ingezet: 3'15" is de laatste update.