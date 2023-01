LIVE Ronde van San Juan: Ook de langste etappe zal uitmonden in een massasprint

Fase per fase

Fase per fase

clock 22:37 22 uur 37. Manuele Tarozzi geniet nog even van zijn moment de gloire. Het peloton peuzelt de Italiaan nu op. Nog zo'n 5 kilometer. . Manuele Tarozzi geniet nog even van zijn moment de gloire. Het peloton peuzelt de Italiaan nu op. Nog zo'n 5 kilometer.

clock 22:34 22 uur 34. Het is moeilijk om de koerssituatie te ontcijferen, maar het peloton jaagt op een eenling. Het is een aanvaller van Bardiani, maar dit is mission impossible. . Het is moeilijk om de koerssituatie te ontcijferen, maar het peloton jaagt op een eenling. Het is een aanvaller van Bardiani, maar dit is mission impossible.

clock 22:33 22 uur 33. De vroege vlucht telt 5 koppige klanten die nog altijd voor het peloton zouden peddelen. Wordt het een nagelbijter? . De vroege vlucht telt 5 koppige klanten die nog altijd voor het peloton zouden peddelen. Wordt het een nagelbijter?

clock 22:30 22 uur 30. Nog 10 kilometer. Als we de organisatie mogen geloven, dan gaat het razendsnel. Nog 10 kilometer (naar het schijnt). . Nog 10 kilometer Als we de organisatie mogen geloven, dan gaat het razendsnel. Nog 10 kilometer (naar het schijnt).

clock 22:29 22 uur 29. Jachal is een veel kleinere finishplaats dan San Juan gisteren, maar het is duidelijk dat deze regio dol is op de koers. Alleen hebben de toeschouwers de koerscultuur nog niet van a tot z geleerd. Hopelijk gedraagt iedereen zich zoals het hoort. . Jachal is een veel kleinere finishplaats dan San Juan gisteren, maar het is duidelijk dat deze regio dol is op de koers. Alleen hebben de toeschouwers de koerscultuur nog niet van a tot z geleerd. Hopelijk gedraagt iedereen zich zoals het hoort.

clock 22:26 22 uur 26.

clock 22:24 22 uur 24. Het Argentijnse tv-signaal blijft ergens haperen en geraakt voorlopig niet meer tot in de huiskamers. Op grofweg 25 kilometer van de aankomst is het scenario nog altijd onveranderd: de sprintersploegen trekken de kar. . Het Argentijnse tv-signaal blijft ergens haperen en geraakt voorlopig niet meer tot in de huiskamers. Op grofweg 25 kilometer van de aankomst is het scenario nog altijd onveranderd: de sprintersploegen trekken de kar.

clock 22:17 22 uur 17. Als Ier is Ryan Mullen zulke temperaturen niet gewoon. De knecht van Sam Bennett snakt naar verfrissing en schenkt zichzelf een douche met een bidon. . Als Ier is Ryan Mullen zulke temperaturen niet gewoon. De knecht van Sam Bennett snakt naar verfrissing en schenkt zichzelf een douche met een bidon.

clock 22:14 22 uur 14. Nog 30 kilometer. We willen voor geen geld van de wereld ruilen met het lichaam van Sam Welsford. De onfortuinlijke Australiër van DSM is op zijn rechterflank van kop tot teen geschaafd. Door het zweet en de zoutafzetting zullen de wonden nog meer prikken dan anders. . Nog 30 kilometer We willen voor geen geld van de wereld ruilen met het lichaam van Sam Welsford. De onfortuinlijke Australiër van DSM is op zijn rechterflank van kop tot teen geschaafd. Door het zweet en de zoutafzetting zullen de wonden nog meer prikken dan anders.

clock 22:07 22 uur 07. De Argentijnse regie heeft de kilometerteller al een tijdje geschrapt. Geen domme zet na het enthousiasme van gisteren, een beetje vervelend om in te schatten hoeveel kilometer nog overbrugd moet worden tot in Jachal. Uit de gedragingen van het peloton leiden we af dat ze zich geen zorgen maken. . De Argentijnse regie heeft de kilometerteller al een tijdje geschrapt. Geen domme zet na het enthousiasme van gisteren, een beetje vervelend om in te schatten hoeveel kilometer nog overbrugd moet worden tot in Jachal. Uit de gedragingen van het peloton leiden we af dat ze zich geen zorgen maken.

clock 22:00 22 uur . Vandaag was een van die beperkte dagen waarbij er twijfels waren over een massasprint. De sterren staan echter gunstig voor de snelheidsduivels. Ook morgen zetten we dezelfde plaat op, al kan er op de Autodromo nog een verrassing gebeuren. Vraag dat maar aan Zdenek Stybar, die er in 2020 iedereen afdroogde met een late jump op het circuit. . Vandaag was een van die beperkte dagen waarbij er twijfels waren over een massasprint. De sterren staan echter gunstig voor de snelheidsduivels. Ook morgen zetten we dezelfde plaat op, al kan er op de Autodromo nog een verrassing gebeuren. Vraag dat maar aan Zdenek Stybar, die er in 2020 iedereen afdroogde met een late jump op het circuit.

clock 21:56 We vermoeden dat Sam Welsford (DSM) niet zal meesprinten. Hij heeft blijkbaar een lelijke smak gemaakt. . 21 uur 56. We vermoeden dat Sam Welsford (DSM) niet zal meesprinten. Hij heeft blijkbaar een lelijke smak gemaakt.

clock 21:49 21 uur 49. De sprinters in dit peloton. Fabio Jakobsen Sam Bennett Jon Aberasturi Gleb Syritsa Fernando Gaviria Sam Welsford Elia Viviani Giacomo Nizzolo Attilio Viviani Peter Sagan Enrico Zanoncello . De sprinters in dit peloton Fabio Jakobsen Sam Bennett Jon Aberasturi Gleb Syritsa Fernando Gaviria Sam Welsford Elia Viviani Giacomo Nizzolo Attilio Viviani Peter Sagan Enrico Zanoncello

clock 21:45 Eten en drinken. De zon maakt stilaan plaats voor wat meer wolken. In San Juan is het rond 17.45 u tijd om een laatste bevoorradingszakje aan te nemen. Er wordt gepeuzeld en gedronken dat het een lieve lust is. . 21 uur 45. food Eten en drinken De zon maakt stilaan plaats voor wat meer wolken. In San Juan is het rond 17.45 u tijd om een laatste bevoorradingszakje aan te nemen. Er wordt gepeuzeld en gedronken dat het een lieve lust is.

clock 21:42 21 uur 42. Na een lange geeuw in de woestijn entert het peloton een zone waar zowaar wat verkeersmeubilair opduikt. Een seingever hebben we niet gezien, maar de snelheid ligt nog niet extreem hoog. Incidenten blijven gelukkig uit. . Na een lange geeuw in de woestijn entert het peloton een zone waar zowaar wat verkeersmeubilair opduikt. Een seingever hebben we niet gezien, maar de snelheid ligt nog niet extreem hoog. Incidenten blijven gelukkig uit.

clock 21:36 21 uur 36. Fabio Jakobsen kleeft nu al aan het wiel van Sam Bennett. De ploegen van de twee topsprinters steken een tandje bij. . Fabio Jakobsen kleeft nu al aan het wiel van Sam Bennett. De ploegen van de twee topsprinters steken een tandje bij.

clock 21:34 21 uur 34. Ik heb eindelijk nog eens een goeie winter gehad. Ik ben gezond gebleven. . Peter Sagan (TotalEnergies). Ik heb eindelijk nog eens een goeie winter gehad. Ik ben gezond gebleven. Peter Sagan (TotalEnergies)

clock 21:28 21 uur 28. Er wordt deze week niet alleen in Argentinië gekoerst. Woensdag gaat de Challenge Mallorca van start, een vijfdaagse op het eiland met eendagskoersen waarin ploegen kunnen goochelen met rugnummers. Een eindklassement wordt niet opgemaakt. De renners die de Tour Down Under reden, gaan bijna allemaal zondag voor een toetje met de Great Ocean Road Race in Geelong. . Er wordt deze week niet alleen in Argentinië gekoerst. Woensdag gaat de Challenge Mallorca van start, een vijfdaagse op het eiland met eendagskoersen waarin ploegen kunnen goochelen met rugnummers. Een eindklassement wordt niet opgemaakt. De renners die de Tour Down Under reden, gaan bijna allemaal zondag voor een toetje met de Great Ocean Road Race in Geelong.

clock 21:20 2'10". Het verschil schiet weer de hoogte in op 65 kilometer van de aankomst. De kopgroep is er overigens gesplitst. Met de helft van het tiental sluipen we dichter bij Jachal. . 21 uur 20. time difference 2'10" Het verschil schiet weer de hoogte in op 65 kilometer van de aankomst. De kopgroep is er overigens gesplitst. Met de helft van het tiental sluipen we dichter bij Jachal.