LIVE Ronde van San Juan: langste etappe, bloedheet en amper wind

clock 19:00 19 uur . 201 kilometer: voor een doorgewinterde prof is dat geen marathon. Maar we mogen niet vergeten dat dit peloton niet volledig uit de A-categorie bestaat. Voor veel "locals" is een koers van 200 kilometer een primeur. Gisteren finishte een gezant uit Uruguay zelfs buiten tijd. Nahuel Hernandez eindigde op 45'02", al is het niet uitgesloten dat hij onderweg pech had.

clock 18:51 18 uur 51. Je zou kunnen zeggen dat Sam Bennett vorig najaar weer boven water kwam in de Vuelta. Hij won meteen twee ritten, maar verdween daarna door corona. Als we terugdenken aan die Vuelta, dan zou de etappe van vandaag een uitnodiging zijn geweest voor Mads Pedersen en zijn Trek-maats in die Ronde van Spanje. Zij pasten het recept geregeld met succes toe: snoeihard doortrekken op de klim, de sprinters dumpen en daarna sprinten voor de dagzege. Trek-Segafredo is hier aanwezig, Pedersen evenwel niet.

clock 18:44 18 uur 44. Ik heb hard gewerkt deze winter. Het voelt alsof ik weer de oude ben. . Sam Bennett (Bora-Hansgrohe). Ik heb hard gewerkt deze winter. Het voelt alsof ik weer de oude ben. Sam Bennett (Bora-Hansgrohe)

clock 18:41 Eurosport-reporter Laura Meseguer verkent de finale: geen wolkje aan de lucht, maar de wind wakkert er wel wat aan. . 18 uur 41. Eurosport-reporter Laura Meseguer verkent de finale: geen wolkje aan de lucht, maar de wind wakkert er wel wat aan.

clock 18:33 18 uur 33. Door het spel met de wind was het peloton gisteren op zijn hoede bij de geboorte van een kopgroep. De wind is nu geen factor om rekening mee te houden, de afstand is dat wel. Wie wil dutten en met minuten gooit, kan straks voor een onaangename verrassing staan. . Door het spel met de wind was het peloton gisteren op zijn hoede bij de geboorte van een kopgroep. De wind is nu geen factor om rekening mee te houden, de afstand is dat wel. Wie wil dutten en met minuten gooit, kan straks voor een onaangename verrassing staan.

clock 18:24 18 uur 24. Sam Bennett is uiteraard de eerste leider in deze rittenkoers. De Ier van Bora-Hansgrohe krijgt voorin het gezelschap van beste jongere Tobias Andresen (DSM) en bergkoning Christofer Jurado (Panama). . Sam Bennett is uiteraard de eerste leider in deze rittenkoers. De Ier van Bora-Hansgrohe krijgt voorin het gezelschap van beste jongere Tobias Andresen (DSM) en bergkoning Christofer Jurado (Panama).

clock 18:22 18 uur 22. Start! In de bakoven van San Juan maken de renners zich klaar voor het tweede luik. Door de afstand - 200 kilometer - moeten de renners een stukje vroeger dan gisteren aan de bak. Er is een tijdsverschil van 4 uur. . Start! In de bakoven van San Juan maken de renners zich klaar voor het tweede luik. Door de afstand - 200 kilometer - moeten de renners een stukje vroeger dan gisteren aan de bak. Er is een tijdsverschil van 4 uur.

clock 16:53 16 uur 53. Renaat Schotte vanuit Argentinië: "Veiligheid is een bekommernis, in de mate van het mogelijke". Renaat Schotte vanuit Argentinië: "Veiligheid is een bekommernis, in de mate van het mogelijke"

clock 16:52 16 uur 52. Het wordt net als gisteren heel warm. We flirten met 40 graden. De gevoelstemperatuur zal zelfs nog hoger liggen, want in tegenstelling tot gisteren is het vandaag windstil. . Renaat Schotte. Het wordt net als gisteren heel warm. We flirten met 40 graden. De gevoelstemperatuur zal zelfs nog hoger liggen, want in tegenstelling tot gisteren is het vandaag windstil. Renaat Schotte

clock 16:51 16 uur 51. Dit staat de renners vandaag te wachten.