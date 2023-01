Fabio Jakobsen jumpt het beste in San Juan, Remco Evenepoel draagt steentje bij

"Ik ben blij, zeker na gisteren", vertelde Fabio Jakobsen na de eerste zege van Soudal-Quick Step.

"Ik heb zondagavond nog gesproken met de organisatie en ze hadden me beloofd dat we een zuivere finale zouden krijgen. Dat is gelukt en zo is het fijn koersen."

Het was weer bloedheet. "In Nederland sneeuwt het", grapte Jakobsen. "Ik kan niet zo goed tegen de hitte, maar met 3 drinkbussen per uur lukt het wel."

Waarna veel lof voor zijn team volgde. "Remco Evenepoel, Yves Lampaert en Michael Morkov: dit is misschien mijn snelste lead-out ooit."

"Ik ben trots op hen. En zonder Evenepoel zou ik niet kunnen winnen. Ik heb hem en hen echt nodig."