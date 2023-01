De langste etappe in de Ronde van San Juan: bloedheet en amper wind

16 uur 53. Renaat Schotte vanuit Argentinië: "Veiligheid is een bekommernis, in de mate van het mogelijke".

Het wordt net als gisteren heel warm. We flirten met 40 graden. De gevoelstemperatuur zal zelfs nog hoger liggen, want in tegenstelling tot gisteren is het vandaag windstil.

16 uur 47. Dag 2 in de Ronde van San Juan. De eerste etappe in de Ronde van San Juan kreeg een spectaculaire ontknoping, wat heeft dag 2 in petto? Rond 18.20 u begint het peloton aan de langste tocht van deze week, een dagje van 201 kilometer. Van bij de start helt het wegdek gestaag, maar constant tot kilometerpaal 80. Daar ligt de top van de col van eerste categorie op 1.500 meter. Na een afdaling moeten de renners in de laatste 70 kilometer weer naar een iets kleiner verzet schakelen. Op de eindeloze beklimming kunnen sprinters in de problemen komen, maar er is nog voldoende tijd om een scheve situatie recht te zetten. .