LIVE Ronde van San Juan: Eerste etappe wordt een dagje voor de sprinters

19:42 1 helling of 2 beklimmingen? Vooral de thuisrijders zullen hun zinnen gezet hebben op de eerste bergtrui. Na bijna 60 kilometer trekt het peloton over de Cuesta de las Vacas, een bult van 3e categorie. Dat is 10 kilometer later ook het decor voor de tweede hindernis, weliswaar langs een andere kant. 2 voor de prijs van 1.

19:40 Op het thuisfront is het tijd voor het avondmaal, in Argentinië nuttigen ze hun vieruurtje. Door de hitte wordt er altijd laat gekoerst. Het is dan ook niet uitgesloten dat sommige renners hun benen in de voormiddag al een uurtje strekken.

clock 15:49 15 uur 49. De eerste opdracht voor dit peloton.

15:46 Eerste etappe. Rond 20.15 u wordt de openingsdag van de Ronde van San Juan op gang gevlagd. Zoals we in onze gids al schreven, wordt dit voornamelijk een sprintersbal. Vandaag is het eerste vakje dat de snelle mannen hebben aangevinkt. We warmen op met een rit van San Juan naar... San Juan, goed voor 144 kilometer. Het malse terrein kent halfweg een intermezzo met enkele klimmetjes, maar in principe is de rode loper uitgerold voor Fabio Jakobsen, Sam Bennett, Peter Sagan en tutti quanti.

clock 10:54 10 uur 54. Evenepoel en Jakobsen worden voorgesteld bij de ploegenpresentatie. Evenepoel en Jakobsen worden voorgesteld bij de ploegenpresentatie