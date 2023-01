LIVE Ronde van San Juan: Eerste etappe is sprinterskans, Lampaert hoopt op waaiers

clock 20:53 20 uur 53. Een chasse patate? Neen, enkele dappere zielen hebben nog de overzetboot genomen naar de kopgroep. Met een man of 8 bundelen ze de krachten. De bonus: 2'25". . Een chasse patate? Neen, enkele dappere zielen hebben nog de overzetboot genomen naar de kopgroep. Met een man of 8 bundelen ze de krachten. De bonus: 2'25".

clock 20:50 20 uur 50. Movistar met rechts nieuwkomer Fernando Gaviria.

clock 20:48 20 uur 48. Movistar heeft geen traditie met sprinters, met Fernando Gaviria wagen ze een gokje. De 28-jarige Colombiaan is ver afgegleden op de sprintersladder nadat hij voor de centen van UAE had gekozen en een pot stroop was voor de coronabeestjes. Bij Movistar probeert hij zijn carrière te reanimeren. Het was overigens in de Ronde van San Luis, zowat de voorganger van deze wedstrijd, dat hij zichzelf lanceerde in 2015. Hij klopte er onder meer Mark Cavendish en versierde prompt een contract bij Etixx-Quick Step. . Movistar heeft geen traditie met sprinters, met Fernando Gaviria wagen ze een gokje. De 28-jarige Colombiaan is ver afgegleden op de sprintersladder nadat hij voor de centen van UAE had gekozen en een pot stroop was voor de coronabeestjes. Bij Movistar probeert hij zijn carrière te reanimeren. Het was overigens in de Ronde van San Luis, zowat de voorganger van deze wedstrijd, dat hij zichzelf lanceerde in 2015. Hij klopte er onder meer Mark Cavendish en versierde prompt een contract bij Etixx-Quick Step.

clock 20:45 20 uur 45. Ik kijk uit naar een nieuwe start in nieuwe kleuren. . Fernando Gaviria (Movistar). Ik kijk uit naar een nieuwe start in nieuwe kleuren. Fernando Gaviria (Movistar)

clock 20:44 20 uur 44. In het peloton trappen ze zonder zorgen. Het verschil dikt aan tot 1'19" door enkele bezoekjes aan de volgwagens en een sanitaire stop. . In het peloton trappen ze zonder zorgen. Het verschil dikt aan tot 1'19" door enkele bezoekjes aan de volgwagens en een sanitaire stop.

clock 20:40 20 uur 40. De camera zoomt in op Oscar Sevilla. 46 jaar is ie intussen, het dubbele van de man met rugnummer 1. Sevilla werd in 2020 nog 3e in deze Ronde, maar de Spanjaard zal in deze editie Miguel Angel Lopez voor zich moeten dulden. De Colombiaan is na zijn stinkende affaire teruggevallen naar het continentale Medellin en is dus ploegmakker van Sevilla. . De camera zoomt in op Oscar Sevilla. 46 jaar is ie intussen, het dubbele van de man met rugnummer 1. Sevilla werd in 2020 nog 3e in deze Ronde, maar de Spanjaard zal in deze editie Miguel Angel Lopez voor zich moeten dulden. De Colombiaan is na zijn stinkende affaire teruggevallen naar het continentale Medellin en is dus ploegmakker van Sevilla.

clock 20:40 30". 3 Argentijnen en 3 leden uit Chili, Panama en Uruguay zetten het peloton op een half minuutje. Zij mogen de eerste tussensprint onder elkaar verdelen, maar dat zullen eind deze week slechts kruimels zijn. . 20 uur 40. time difference 30" 3 Argentijnen en 3 leden uit Chili, Panama en Uruguay zetten het peloton op een half minuutje. Zij mogen de eerste tussensprint onder elkaar verdelen, maar dat zullen eind deze week slechts kruimels zijn.

clock 20:37 20 uur 37. 7 WorldTour-teams rijden hier mee. Soudal-Quick Step Bora-Hansgrohe Trek-Segafredo Astana Qazaqstan Movistar DSM Ineos Grenadiers . 7 WorldTour-teams rijden hier mee Soudal-Quick Step Bora-Hansgrohe Trek-Segafredo Astana Qazaqstan Movistar DSM Ineos Grenadiers

clock 20:35 20 uur 35. Soudal-Quick Step, Bora-Hansgrohe en TotalEnergies zetten de eerste lijn af. Het winnende lot is getrokken door 6 kapoenen. . Soudal-Quick Step, Bora-Hansgrohe en TotalEnergies zetten de eerste lijn af. Het winnende lot is getrokken door 6 kapoenen.

clock 20:34 20 uur 34. Cabeza de carrera . Na bijna 20 kilometer wordt de kop van het peloton wat stomper. Dat zou witte rook kunnen betekenen voor de 6 koplopers. . Cabeza de carrera Na bijna 20 kilometer wordt de kop van het peloton wat stomper. Dat zou witte rook kunnen betekenen voor de 6 koplopers.

clock 20:30 20 uur 30. In het eerste deel van deze etappe blaast de wind in het nadeel. Na het keerpunt is er een groter gevaar op waaiers. Gezien de vrij korte afstand - 144 kilometer - willen de sprintersploegen geen te grote kopgroep en zal de speelruimte ook beperkt blijven. . In het eerste deel van deze etappe blaast de wind in het nadeel. Na het keerpunt is er een groter gevaar op waaiers. Gezien de vrij korte afstand - 144 kilometer - willen de sprintersploegen geen te grote kopgroep en zal de speelruimte ook beperkt blijven.

clock 20:28 Lekke band Reynders. Het is bij de start van het seizoen altijd een beetje wennen: Jens Reynders heeft de overstap gemaakt naar Israel-Premier Tech. Hij laat zijn volgwagen stoppen voor een lekke band. . 20 uur 28. flat tyre Lekke band Reynders Het is bij de start van het seizoen altijd een beetje wennen: Jens Reynders heeft de overstap gemaakt naar Israel-Premier Tech. Hij laat zijn volgwagen stoppen voor een lekke band.

clock 20:28 20 uur 28. De wereldkampioen bij het tekenen van het startblad.

clock 20:24 20 uur 24. Na bijna 10 kilometer is de zoektocht naar een kopgroep nog niet voorbij. Iedereen zit nog zo fris als een hoentje. Alle brokken worden gelijmd. . Na bijna 10 kilometer is de zoektocht naar een kopgroep nog niet voorbij. Iedereen zit nog zo fris als een hoentje. Alle brokken worden gelijmd.

clock 20:23 20 uur 23. Yves Lampaert: "Weer het gevoel van een eerste schooldag". Yves Lampaert: "Weer het gevoel van een eerste schooldag"

clock 20:21 20 uur 21. Het is een vlak en open parcours. Hopelijk ligt het in waaiers, maar wij hoeven het niet te forceren. We hebben de favoriet, al is een kleinere groep in de finale dikwijls veiliger. . Yves Lampaert (Soudal-Quick Step). Het is een vlak en open parcours. Hopelijk ligt het in waaiers, maar wij hoeven het niet te forceren. We hebben de favoriet, al is een kleinere groep in de finale dikwijls veiliger. Yves Lampaert (Soudal-Quick Step)

clock 20:17 20 uur 17. Met z'n vijven draaien ze rond, maar er is nog volk op komst. Bekende kopjes hebben we nog niet gespot in de vuurlinie. . Met z'n vijven draaien ze rond, maar er is nog volk op komst. Bekende kopjes hebben we nog niet gespot in de vuurlinie.

clock 20:14 20 uur 14. Go! De salida neutralizada is verleden tijd. Een trio laat er geen gras over groeien en jaagt de snelheidsmeter de hoogte in. . Go! De salida neutralizada is verleden tijd. Een trio laat er geen gras over groeien en jaagt de snelheidsmeter de hoogte in.

clock 20:12 20 uur 12. Langs de flanken van het peloton is het een komen en gaan van kandidaten voor de vlucht van de dag. Voor driekwart van het peloton is dat het hoofddoel van deze zevendaagse: zich in de kijker rijden in een vlucht. . Langs de flanken van het peloton is het een komen en gaan van kandidaten voor de vlucht van de dag. Voor driekwart van het peloton is dat het hoofddoel van deze zevendaagse: zich in de kijker rijden in een vlucht.