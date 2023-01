LIVE Ronde van San Juan: Bestelde massasprint op komst, waaiers blijven uit

clock 22:54 22 uur 54.

clock 22:53 Nog 30 kilometer. 2 leiders - de ruïnes van de vroege vlucht - houden moedig stand. Het peloton neemt er vrede mee en gunt hen nog 40 seconden.

clock 22:50 22 uur 50. Maandag. Nu er nog tijd is, lonken we al even naar wat de 2e etappe morgen brengt. Het is de langste onderneming van deze rittenkoers: 201 kilometer. Van bij de start helt het wegdek gestaag en onafgebroken. Na 80 kilometer - op een hoogte van 1.500 meter - krijgen we een afzink, maar ook de laatste 70 kilometer zijn niet van de poes. De snelle mannen zullen wat meer hout in hun kachel moeten gooien, maar de sterke lieden zoals Peter Sagan zouden dit op papier moeten kunnen overleven.

clock 22:47 22 uur 47. Ik ben bijzonder gemotiveerd voor deze Ronde van San Juan. Miguel Angel Lopez (Medellin).

clock 22:44 22 uur 44. De slotfase met een haakse bocht naar links op 700 meter van de finish.

clock 22:44 22 uur 44. Hij heeft keurig verstoppertje gespeeld, maar de regenboogtrui trekt nu toch de aandacht van de Argentijnse regie. Voorlopig is het een rimpelloze dag voor Remco Evenepoel.

clock 22:39 22 uur 39. Bij Astana is er door de komst van Mark Cavendish plots een gedaantewisseling doorgevoerd, maar de Brit is hier niet aanwezig. Met Gleb Syritsa hebben ze echter een snelheidsduivel meegenomen. De 22-jarige Rus - het zou de tweelingbroer van Marcel Kittel kunnen zijn - maakte indruk als stagiair en mag zich straks meten met de grote jongens.

clock 22:36 22 uur 36. De wens van Yves Lampaert komt niet uit: we gaan met een voltallig peloton straks naar de zone van de waarheid, tenzij er toch nog iets beweegt. Dat betekent dat veel kleinere garnalen zich zullen willen onderscheiden, wat het extra hectisch zal maken.

clock 22:29 22 uur 29. Laatste wedstrijduur. Nog 47 kilometer en we drukken zowat het laatste uur van de dag in. Het wedstrijdverhaal is kort en bondig: een tiental goudzoekers kreeg ruim 2 minuten van het peloton, maar de sprintersploegen zijn hongerig. Een duo zwemt nog tegen de stroom in, maar zij zijn ten dode opgeschreven.

clock 22:28 22 uur 28. Meer en meer beschutting voor het peloton: de kansen op waaiers slinken.

clock 22:23 22 uur 23. Bij werkmier Pieter Serry is de zoutafzetting groot op zijn vers truitje van Soudal-Quick Step. Er zijn naar Argentijnse normen vrij veel wolken, maar de temperatuur blijft een extra tegenstander.

clock 22:22 22 uur 22. Van Poppel versus Morkov. Sam Bennett zal straks Fabio Jakobsen tegen het lijf lopen. Het duel tussen de twee sprinters is er ook eentje tussen hun loodsen. Danny van Poppel nam vorig jaar de fakkel een beetje over van Michael Morkov, maar de Deen heeft deze winter nog eens alles op alles gezet om iedereen lik op stuk te geven.

clock 22:20 22 uur 20. Wat zegt de voorlopige zegestand na de Australische kampioenschappen en de Tour Down Under? UAE en Bahrain Victorious zijn koploper met 2 zeges, ook Jayco-AlUla, Ineos Grenadiers, EF-EasyPost, Jumbo-Visma en Cofidis hebben de nul al weggegomd.

clock 22:18 22 uur 18. Ik heb een goede winter gehad en de blessures zijn volledig vergeten. In je eerste koersen zoek je altijd bevestiging. Ik wil hier winnen. Sam Bennett (Bora-Hansgrohe).

clock 22:12 22 uur 12. Nog 3 knapen - Tarozzi, Cobarrubia en Juarez - vechten tegen beter weten in. Het peloton laat hen nu al een tijdje sudderen.

clock 22:08 22 uur 08. 2 uur geleden werd het startschot gegeven.

clock 22:06 22 uur 06. Nog 65 kilometer en Elia Viviani komt zich even vergewissen van de situatie. De Italiaan van Ineos Grenadiers beschikt hier niet over een echte loods, maar misschien kan hij broertje Attilio voor zijn kar spannen. Na een jaartje Bingoal-Pauwels Sauzen-WB koerst hij voor Corratec.

clock 22:03 22 uur 03. Het is wachten op een ploeg die het peloton in vuur en vlam wil zetten, maar de windomstandigheden ogen in deze vlakte minder gunstig. Wordt het een maat voor niets?

clock 22:00 22 uur . Nog 70 kilometer. De sprinters willen snel aanschuiven aan het avondbuffet. De overgebleven vluchters bewaren nog een half minuutje. Ze zijn een vogel voor de kat.