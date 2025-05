Na de vraagtekens nu het uitroepteken: Remco Evenepoel sluit Romandië af met tijdritwinst

Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) heeft de Ronde van Romandië dan toch nog kunnen verlaten met een overwinning op zak. In de tijdrit was de wereldkampioen tegen de klok een klasse apart, waardoor hij ook nog de top 5 van het eindklassement binnenspringt. Lenny Martinez verloor op de slotdag zijn gele trui aan João Almeida (UAE).

Daarna was het aan Remco Evenepoel. De dubbele olympische kampioen was met voorsprong de beste aan het tussenpunt en verslapte niet. Hij sluit een mindere week af met een mooie overwinning en kan met een positief gevoel aan een rustperiode beginnen.

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step): "De start was technisch, maar ik heb een perfecte tijdrit gereden. Ik ben blij dat de voorspelde regen niet gevallen is. Nu kan ik met een kalm hoofd aan mijn rustweek beginnen."

Junior Lecerf (Soudal Quick-Step): "Het was een hele zware tijdrit, maar ik ben blij met het resultaat. Deze week maakt me heel gelukkig, ik had nooit verwacht dat ik zo goed zou zijn. Remco heeft me gisteren geholpen, dat was een grote eer. Ik ben blij dat hij de tijdrit heeft gewonnen."