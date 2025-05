Remco Evenepoel krijgt tik in koninginnenrit Ronde van Romandië, dubbelslag voor Lenny Martinez

In de Ronde van Romandië heeft Remco Evenepoel bergop niet kunnen meestrijden om de knikkers. De tweevoudige olympische kampioen kreeg anderhalve minuut aan zijn broek op een aankomst boven de 2.000 meter. Lenny Martinez (Bahrain-Victorious) troefde Joao Almeida af na een prangend sprintje en is ook de nieuwe leider.

In het peloton bleef UAE het tempo bepalen. De zon kwam er stilaan door en de renners bolden richting slotklim. Daar was het Lotto dat leider Lennert Van Eetvelt vooraan hield, maar die kon het werk van zijn ploeg niet afmaken. Op 8 km van de streep moest ook Remco Evenepoel lossen, hij kwam binnen met een achterstand van ruim anderhalve minuut.

Van bij de start controleerden de renners van UAE het tempo. De eerste aanvallers liepen op een counter, maar voor Ben Zwiehoff (Red Bull-Bora), Louis Barré (Intermarché-Wanty) en Julien Bernard (Lidl-Trek) was het wel raak. Zij kregen in een natte openingsfase een kleine voorgift van maximaal 2 minuten en 30 seconden. Zwiehoff stelde onderweg zijn bergtrui veilig.

Vooraan zakten de renners er één voor één door. Lenny Martinez en João Almeida beslisten onderling wie met de ritwinst aan de haal ging. De jonge Fransman had het in de laatste kilometers flink lastig, maar kon in de sprint rekenen op explosieve benen. Hij kon Almeida net afhouden en pakte de etappe.



In het klassement slaat Martinez een dubbelslag. Lorenzo Fortunato kwam als 3e over de streep en staat nu 2e in het klassement. Almeida staat op plek 3. De tijdrit van morgen zal allesbeslissend zijn, het podium wordt gescheiden door amper 3 seconden. Alles ligt dus op een zakdoek.

Remco Evenepoel staat nu 9e op 1 minuut en 41 seconden. De eindoverwinning lijkt gaan vliegen, tenzij hij morgen een magische tijdrit uit zijn benen schudt.