LIVE Ronde van Romandië: vroege vlucht krijgt weinig ruimte in natte koninginnenrit

Het parcours voor vandaag:

Het peloton krijgt vandaag 5 geclassificeerde moeilijkheden op hun bord. Beginnen doen we met de beklimming naar Anzére (14,5 km aan 7%) en Lens (3,8 km aan 5,8%).



Daarna kunnen de renners even bekomen. Na de tussensprint in Granges is het opnieuw klimmen geblazen. De klim naar Nax (11,5 km aan 6,8%) heeft nog een uitloper naar Suen (5,8 km aan 5,1%).



Vanaf dan kunnen we aan de finale beginnen. De Thyon 2000 kleurt de laatste 20,2 km aan 7,7% en is de scherprechter van deze Ronde van Romandië.



Alles samen goed voor 4183 hoogtemeters en een parcours van 128,4 km.