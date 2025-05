Ronde van Romandië: test Remco Evenepoel de concurrentie op aankomst voor punchers?

Even opfrissen:

In de rit van gisteren was het net niet voor Lennert Van Eetvelt en Junior Lecerf in de strijd om ritwinst. De twee jonge Belgen kregen vanuit de kopgroep een uitgelezen kans, maar lieten zich in het slot verrassen door een late uitval van Lorenzo Fortunato.



Van Eetvelt en Lecerf grijpen zo ook naast de leiderstrui. Remco Evenepoel dropte onderweg een bommetje, maar hield zich daarna schuil bij de andere favorieten.



Krijgen we vandaag wel een Belgische ritwinnaar?