Tienersensatie Matthew Brennan etaleert ook in Romandië zijn snelle benen

Ronde van Romandië Rit 1, afgelopen, winnaar Matthew Brennan Ronde van Romandië Etappe 1 wegwedstrijd 194.3 km 12:47 Münchenstein - 17:26 Fribourg Matthew Brennan einde 0 30 60 90 120 150 194.3

Na twee ritzeges in de Ronde van Catalonië heeft Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike) in zijn debuutseizoen ook in de Ronde van Romandië toegeslagen. De 19-jarige Brit neemt meteen ook de leiderstrui over van proloogwinnaar Samuel Watson. Remco Evenepoel finishte probleemloos in het peloton.

Zo snel als een komeet. Matthew Brennan is dit jaar moeilijk te kloppen in een massasprint. Dat heeft de jonge Brit vandaag opnieuw bewezen in de Ronde van Romandië. In de 1e etappe in lijn knalde Brennan zijn medesprinters kinderlijk uit het wiel met machtige lendenrukken. Ondanks dat zijn ploeg geen sprinttrein kon vormen, zocht de stoïcijnse Brennan rustig het juiste wiel op en degradeerde hij de tegenstand.

Zo mag de renner van Visma-Lease a Bike al voor de 6e keer zegevieren dit seizoen. Een indrukwekkende zegereeks voor een jongen die dit seizoen pas voor het eerst aan de bak komt bij de profs. Als 19-jarig groentje meteen de grote favorietenrol opeisen? Daar heeft de jonge Brit geen enkel probleem mee. Voor wie het nog niet duidelijk was: bij Visma-Lease a Bike hebben ze opnieuw goud in handen. Remco Evenepoel kende een rustige dag in de buik van het peloton. De dubbele olympische kampioen spaart zijn krachten voor het slotweekend, waar hij mikt op een ritzege en een goede eindnotering in het algemene klassement.

De bollenjacht van Kuypers

Met Gerben Kuypers zat er vandaag een landgenoot in de vroege ontsnapping. Zijn doel voor vandaag? Morgen aantreden in de bergtrui. Kuypers sprokkelde onderweg veel punten voor de bergtrui, maar op de laatste beklimming van de dag sloeg de ex-mountainbiker Ben Zwiehoff de bollendroom van Kuypers aan diggelen. De Duitser mag morgen zijn donkerblauwe shirt van Red Bull Bora Hansgrohe omwisselen voor de bergtrui. Een mooie dag in de ontsnapping voor Gerben Kuypers, maar hij blijft vandaag met lege handen achter.

Matthew Brennan: "Ik weet niet waar mijn limieten liggen"

De uiteindelijke ritwinnaar had vandaag meteen het goede gevoel te pakken: "Toen ik over de beklimmingen geraakte, voelde ik meteen dat ik goede benen had. De ploeg hield me een hele dag uit de problemen." Brennan zocht zelf het juiste wiel en knalde nadien van iedereen weg: "Het was een zeer chaotische finale. Het was niet zo makkelijk, maar ik kon het goede wiel volgen en ik ging er vol voor. Dat ik de zege en ook de leiderstrui pak, daar ben ik echt zo blij mee." In het eerste profseizoen van Brennan is het al de 6e zege voor de jonge Brit: "Ik weet niet waar mijn limieten liggen, mijn coaches ook niet. Ik ben ze nog aan het uitzoeken." Wat wil Brennan deze week nog bereiken in Zwitserland? "Ik wil hier nog vechten voor de ritzege. Maar in de komende dagen willen we ook focussen op het klassement met Jørgen Nordhagen", geeft Brennan eerlijk toe.

Aurélien Paret-Peintre: "Er was vandaag niets aan te doen"

Aurélien Paret-Peintre (2e) : "Ik ben best tevreden. Brennan was een maatje te groot vandaag. Ik was perfect geplaatst. Callum Scotson heeft mij goed geholpen", geeft Paret-Peintre aan. "De afdaling was best nog technisch, dus ik was blij dat ik vooraan zat. Ik volgde het wiel van Brennan, maar hem kloppen zat er echt niet in vandaag."

Huub Artz (4e): "Het was belangrijk om de klimmen te overleven. Het ging best vlot. Het is mijn eerste koers in een maand, dus ik ben erg blij", geeft Artz toe. "Het was belangrijk dat je vooraan zat in de laatste afdaling, want anders was je al geklopt. De laatste kilometer was volledig kapotgaan, maar ik kom net te kort voor het podium", gaat Artz verder. "Ik had het moeilijk om mijn goede benen te vinden, maar ik verras mezelf vandaag in de sprint en ik ben blij met het resultaat."

Uitslag Rit 1 rit

algemeen ranking positie naam resultaat ploeg 1 Matthew Brennan 4:42:32 Team Visma - Lease a Bike TVL 2 Aurélien Paret-Peintre +0 Decathlon AG2R La Mondiale Team DAT 3 Artem Shmidt +0 INEOS Grenadiers IGD 4 Huub Artz +0 Intermarché - Wanty IWA 5 Clément Venturini +0 Arkéa - B&B Hotels ARK 6 Oscar Onley +0 Team Picnic - PostNL TPP 7 Clément Champoussin +0 XDS Astana Team XAT 8 Milan Menten +0 Lotto LOT 9 Ramses Debruyne +0 Alpecin - Deceuninck ADC 10 Ben Swift +0 INEOS Grenadiers IGD meer tonen ranking positie naam resultaat ploeg 1 Matthew Brennan 4:47:02 Team Visma - Lease a Bike TVL 2 Sam Watson +3 INEOS Grenadiers IGD 3 Ivo Oliveira +3 UAE Team Emirates - XRG UAD 4 Artem Shmidt +5 INEOS Grenadiers IGD 5 Iván Romeo +6 Movistar Team MOV 6 Stefan Küng +7 Groupama - FDJ GFC 7 Thibault Guernalec +7 Arkéa - B&B Hotels ARK 8 Aurélien Paret-Peintre +7 Decathlon AG2R La Mondiale Team DAT 9 Remco Evenepoel +7 Soudal Quick-Step SOQ 10 Jay Vine +8 UAE Team Emirates - XRG UAD meer tonen