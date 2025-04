LIVE Ronde van Romandië: niets lijkt een sprint nog in de weg te kunnen staan, wat doet toptalent Matthew Brennan?

Wie draagt welke trui?

Dankzij zijn knappe prestatie in de proloog mag de jonge snaak Samuel Watson vandaag de leiderstrui aantrekken. Ook de puntentrui en de jongerentrui heeft hij in zijn bezit, maar mag hij voor de gelegenheid afstaan.





Ivo Oliveira rekende zich gisteren zegezeker, tot de jonge Brit in extremis nog zijn toptijd van de tabellen knalde. Als troostprijs mag hij vandaag in de puntentrui starten.





Ivan Romeo eindigde gisteren op 3 seconden van Watson en mag vandaag de bergtrui aantrekken.





Onze landgenoot Remco Evenepoel is vandaag te zien in de jongerentrui. De rechtmatige eigenaar is hij niet, want de winnaar van gisteren is nog maar 23 jaar oud en mag ook nog meedoen in de strijd om het jongerenklassement.