LIVE Ronde van Romandië: kopgroep van 5 raakt snel weg, straks zijn alle ogen gericht op talent Matthew Brennan

Eerste rit in lijn

Na de ultrakorte proloog in Saint-Imier wordt er vandaag écht gekoerst in de Ronde van Romandië. De eerste rit in lijn voert het peloton van Münchenstein naar Fribourg over 194 kilometer. Het parcours is zwaar met enkele stevige beklimmingen en in totaal meer dan 3.000 hoogtemeters.



In de finale vlakt het wel af, al helt de slotkilometer nog verraderlijk. Dat maakt het interessant voor de punchers. Visma-talent Matthew Brennan won dit seizoen al drie keer, waaronder twee straffe sprints in Catalonië. Hij is wellicht de te kloppen man straks.