Supersub Samuel Watson grijpt de macht in Ronde van Romandië na explosieve proloog, Remco Evenepoel 8e

Nadien keek de hele wielerwereld uit naar de eerste tijdrit van Remco Evenepoel na zijn titels op de Olympische Spelen en het WK. Was hij de enige die nog in aanmerking zou komen om de tijd van Oliveira van de tabellen te vegen?

In Saint-Imier kregen de renners niet meer dan 3,44 kilometer (met 11 bochten) voorgeschoteld. Specialistenwerk of waaghalzerij?

Over de proloog van de 78e Ronde van Romandië kunnen we kort zijn.

Samuel Watson pakt zo zijn eerste zege op WorldTour-niveau. De jonge Brit van Ineos Grenadiers mag morgen in de leiderstrui starten. Pittig detail: pas gisteren wist de Brit dat hij aan de start moest verschijnen in Romandië.

Maar uit het niets knalde Samuel Watson als een van de laatste renners nog een toptijd uit zijn jonge tijdritbenen. Hij reed 28 honderdsten sneller dan Ivo Oliveira. Zo kregen we in het slot toch nog een verrassing van formaat.

Gisteren schrok de ritwinnaar zich een hoedje. Na een trainingsritje in Andorra kreeg Samuel Watson plots telefoon dat hij hier moest komen koersen.

"Ik wist gisteren pas na de training in Andorra dat ik hier moest starten. Ik reed naar huis. Ik pakte mijn koffers en stapte daarna op het vliegtuig naar Zwitserland", glundert de jonge Brit na zijn overwinning.

Watson had geen problemen met het supertechnische parcours van 3,44 kilometer met 11 bochten: "Ik ging volle bak vanaf de start. Het was supertechnisch en ik nam alle bochten met risico. Ik had geen idee dat ik de snelste was. Het is voor mij een complete verrassing."

Watson had gisteren niet verwacht dat hij vandaag in Zwitserland zou vertoeven, en plots mag de jonge Brit morgen zijn eerste leiderstrui aantrekken in de WorldTour.