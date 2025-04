Ontspannen Remco Evenepoel arriveert voor proloog Ronde van Romandië, Lennert Van Eetvelt start als eerste

Vandaag is het alweer D-Day voor Remco Evenepoel. Met een korte proloog van amper 3,44 kilometer zet onze landgenoot een volgende stap in zijn comebackverhaal in de Ronde van Romandië. Bekijk de belangrijkste starttijden hieronder en volg de opdracht tegen de klok vanaf 15.13 uur op deze pagina.