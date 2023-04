LIVE: Thomas De Gendt en Quinten Hermans kleuren vroege vlucht in loodzware koninginnenrit

Fase per fase

37,5 km/u na 2 uur koers . De renners hebben vandaag nog geen moment stilgezeten. Met een gemiddelde van 37,5 km/u in de eerste twee koersuren - over toch grotendeels steile wegen - wordt het gaspedaal stevig ingedrukt. Dat moet toch in de kleren kruipen?

Quinten Hermans pakt de volle buit in de tussensprint. Zijn kompanen zijn gewaarschuwd als ze met Hermans naar de meet gaan.

3 minuten . Het botert niet in het peloton. Team UAE krijgt geen steun en ziet de vluchters weer kleiner worden.

Cerny virtueel leider . Josef Cerny hoeft na winst in de proloog geen betoog meer. De tempobeul van Soudal - Quick Step staat op 41 seconden van primus Juan Ayuso en is op dit moment dus virtueel leider.

Martelaar in de Tour . De naam Lawson Craddock zal misschien ook een belletje doen rinkelen. In een recent verleden brak de Amerikaan in de openingsetappe van de Tour de France zijn sleutelbeen. Maar tegen wil en dank finishte hij toch in Parijs. Straffe kost.

Mountainbiker Zwiehoff . Ben Zwiehoff is van alle markten thuis. De Duitser van Bora-Hansgrohe combineert het wielrennen op de weg met mountainbiken en kroonde zich in 2015 zelfs tot Europees kampioen mixed relay.

Het peloton gaat even van de trappers voor een plaspauze. Het ideale moment om kennis te maken met de mannen voorop.

De Anzére heeft zoals verwacht geen slachtoffers gemaakt voorin. De 10-koppige vluchtgroep bolt nog in tact naar de vallei. Ook in het peloton lijkt de schade best goed mee te vallen.

Lens . De beklimmingen volgen elkaar in sneltempo op. Nu snijdt het tiental de Lens aan. Maar met slechts 3,6 kilometer aan 6,8% gemiddeld zullen de grote verschillen hier wellicht niet gemaakt worden.

2 minuten . Het peloton houdt gelijke tred met de vluchters. De aanwezigheid van Thomas De Gendt werkt natuurlijk als een rode lap op een stier.

Veel wit op kop van het peloton. Team UAE trekt naar voren en ontwikkelt een aardig tempo. Heeft leider Juan Ayuso zijn zinnen gezet op de dubbel?

Anzére . De renners beginnen aan de Anzére, de eerste beklimming van eerste categorie. Met 14,6 kilometer aan bijna 7% gemiddeld kunnen de vluchters een eerste keer de benen opmeten.

2 minuten . Er is een goede verstandhouding vooraan. Het negental met Thomas De Gendt en Quinten Hermans loopt meer dan 2 minuten uit op het peloton.