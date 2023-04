LIVE: Cian Uijtdebroeks volgt grote kanonnen op monsterachtige slotbeklimming

Het is bekken trekken voor Uijtdebroeks, maar onze landgenoot komt wel terug aansluiten bij de achtervolgers. Adam Yates is ondertussen uitgelopen tot 10 seconden.

Adam Yates gaat erop en erover. Op kousenvoeten rijdt de wisselkopman van Team UAE weg van Jorgenson en Bardet.

15:33

Matteo Jorgenson lijkt een gouden zaak te doen. De Amerikaan staat het best geplaatst in de kopgroep en kan zich misschien wel in het geel hijsen.