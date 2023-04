Coronastress is terug: Ronde van Romandië opgeschrikt door 2 nieuwe positieve tests

Met Dries Devenyns is er al een 3e Belg verlost van zijn opdracht tegen de klok. Devenyns kan terugkijken op een prima tijdrit met een voorlopige 4e plaats als beloning.

15 uur 14. Devenyns top 5 . Met Dries Devenyns is er al een 3e Belg verlost van zijn opdracht tegen de klok. Devenyns kan terugkijken op een prima tijdrit met een voorlopige 4e plaats als beloning. .

15 uur 07. Nieuwe toptijd voor Brenner. Lang heeft Lillo niet kunnen genieten van de hot seat. Marco Brenner (Team DSM) zet een nieuwe toptijd op de tabellen. De Duitser sloeg net zoals Remco Evenepoel de beloftencategorie over om het meteen bij de grote jongens te proberen. .

15 uur 04. Thuisrijder op één . De hot seat wordt momenteel ingepalmd door Dario Lillo (Swiss Cycling). De Zwitser rijdt een thuiswedstrijd en liet zich eergisteren al opmerken door mee te gaan in de vroege vlucht. .

14 uur 47. Na Taminiaux is met Dries Devenyns (Soudal - Quick Step) ook al een tweede Belg onderweg .

14 uur 43. Ook Cameron Wurf is aan zijn tijdrit begonnen. De Australiër van Ineos Grenadiers houdt wel van een zware inspanning. Zo liep hij na Parijs-Roubaix doodleuk nog een halve marathon. .

Ook Ineos Grenadiers-sprinter Elia Viviani is al vertrokken. . 14 uur 32.

Fietswissels? . Benieuwd of we renners straks zien wisselen van fiets. Van de voet is het toch een inspanning van ruim 10 minuten tot aan de top. . 14 uur 27.