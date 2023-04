LIVE: Klimmen geblazen in de tweede etappe van de Ronde van Romandië

Daar is de eerste hindernis van de dag al. De Basset is meteen ook de langste klim van vandaag met zijn 7,7 kilometer.

14:55

14 uur 55. Blijft Cerny leider? . Josef Cerny hijste zich in de proloog in de leiderstrui. Gisteren kwam het geel nooit in gevaar voor de tempobeul van Soudal - Quick Step. Blijft de Tsjech nog een dag langer veilig of krijgen we een nieuwe leider? .