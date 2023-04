LIVE: Vroege exit Simon Yates in tweede etappe Ronde van Romandië

Ineos Grenadiers drukt het gaspedaal in. De formatie van Ethan Hayter is gebaat bij een harde koers en voert het tempo op om de geloste sprinters op achterstand houden.

Met de Mauborget zit het zwaarste erop. Het is schade opmeten in het peloton. Welke sprinters zijn aan boord kunnen blijven?

De ravage in het peloton is enorm. Onder meer Mark Cavendish en Rui Costa moeten hun wagonnetje loskoppelen. Komen zij nog terug?

Het peloton is in gang geschoten. De voorsprong van het vijftal voorop smelt als sneeuw voor de zon. Hun bonus bedraagt nog amper een minuut.

Met de Fontanezier doemt de eerste helling van de dag in de verte op. De renners mogen hun kuiten insmeren met stijgingspercentages tot 12% in het vooruitzicht.

14 uur 53. Plaspauze in het peloton, dus het ideale moment om de vluchters eens van dichterbij te bekijken. De bekendste naam voorop is misschien Michael Schär. De Zwitser fungeert als vaste luitenant van Greg van Avermaet en Oliver Naesen in de voorjaarsklassiekers maar mag in Romandië voor eigen rekening rijden. .