LIVE Ronde van Romandië: Glasscherven op tijdritparcours, Cian Uijtdebroeks gaat als laatste van start

Met Kobe Goossens is er al een 2e Belg verlost van zijn opdracht tegen de klok. Goossens deed het voortreffelijk met een voorlopige 7e plek. Milan Menten, die als 4e van start ging, valt net buiten de top 20.



Top 5 aan de streep. 1. Ivo Oliveira (Por) 6,82 km in 7'34" 2. Rainer Kepplinger (Oos) op 4" 3. Andrey Amador (CRi) op 5" 4. Fausto Masnada (Ita) op 6" 5. Romain Bardet (Fra) op 7"

Bardet staat momenteel 5e.

DSM zet chronofout Bardet recht. Eerst werd Bardet op 44 minuten gemeld van de voorlopige toptijd, nu hebben DSM en Tissot (die de tijdsmetingen doet) de juiste aankomsttijd de wereld ingestuurd. Bardet kwam binnen na 7'41", dat is 7 tellen langzamer dan de nieuwe toptijd van Ivo Oliveira.



Bardet kwam binnen na 7'41", dat is 7 tellen langzamer dan de nieuwe toptijd van Ivo Oliveira.

Ex-roeier helemaal bovenaan. De hot seat wordt momenteel bezet door Rainer Kepplinger. Een naam om carrière mee te maken. De 25-jarige Oostenrijker was in zijn jeugd een begenadigd roeier, maar greep tijdens de coronalockdown naar de fiets. Sinds dit jaar rijdt Kepplinger in het profpeloton in het shirt van Bahrain-Victorious.



De 25-jarige Oostenrijker was in zijn jeugd een begenadigd roeier, maar greep tijdens de coronalockdown naar de fiets.



Sinds dit jaar rijdt Kepplinger in het profpeloton in het shirt van Bahrain-Victorious.

Ladagnous is te laat aan de start. Ook het horloge van Matthieu Ladagnous loopt achter. De ervaren rot van Groupama-FDJ werd om 15.04 uur op het startpodium verwacht, maar hij haalde dat tijdstip niet. Met wat vertraging is Ladagnous toch van start gegaan. Het doet denken aan Pedro Delgado, die in de Tour van 1989 ook te laat aan de start kwam van de proloog en een 2e Tour-zege op een rij toen al mocht vergeten.



Het doet denken aan Pedro Delgado, die in de Tour van 1989 ook te laat aan de start kwam van de proloog en een 2e Tour-zege op een rij toen al mocht vergeten.

clock 15:07 De aankomst van Bardet, wat is zijn tijd? 15 uur 07. De aankomst van Bardet, wat is zijn tijd?

Zwitserse klok slaat door bij Bardet. Heeft Romain Bardet geblinddoekt achteruit gefietst? Tissot, dat instaat voor de tijdswaarnemingen, plaatst Bardet op 44 minuten van de voorlopige toptijd van Calmejane. Het lijkt erop dat de Zwitserse klok nog niet op punt staat.



Het lijkt erop dat de Zwitserse klok nog niet op punt staat.

clock 15:00 Ook de Oekraïense kampioen Andrej Ponomar is al vertrokken. 15 uur . Ook de Oekraïense kampioen Andrej Ponomar is al vertrokken

10 Belgen. Met Milan Menten (Lotto-Dsnty) is ook al een eerste landgenoot onderweg. In totaal hebben 10 Belgen een ticket gekregen voor de Ronde van Romandië: naast Menten zijn dat Moniquet, Goossens, Taminiaux, Van den Bossche, Devenyns, Uijtdebroeks, Quinten Hermans, Thomas De Gendt en Thibau Nys.



In totaal hebben 10 Belgen een ticket gekregen voor de Ronde van Romandië: naast Menten zijn dat Moniquet, Goossens, Taminiaux, Van den Bossche, Devenyns, Uijtdebroeks, Quinten Hermans, Thomas De Gendt en Thibau Nys.

clock 14:53 De eerste starter: Jonathan Bögli. 14 uur 53. De eerste starter: Jonathan Bögli

Glasscherven op parcours. De wegen zijn niet alleen nat, ze zouden op bepaalde plekken ook bezaaid liggen met glasscherven. Dat verklaart waarom heel wat renners lek reden tijdens de verkenning.

START! De 22-jarige Zwitser Jonathan Bögli heeft de proloog op gang getrapt. Bögli brak vorig jaar 2 keer zijn sleutelbeen en maakt deze week deel uit van de Zwitserse selectie. Daar is hij ploegmakker van ene Jan Christen, vorig jaar nog Europees kampioen bij de junioren en de jongste renner in deze Ronde van Romandië.



Bögli brak vorig jaar 2 keer zijn sleutelbeen en maakt deze week deel uit van de Zwitserse selectie. Daar is hij ploegmakker van ene Jan Christen, vorig jaar nog Europees kampioen bij de junioren en de jongste renner in deze Ronde van Romandië.

clock 14:45 Bekijk het parcours in versnelde weergave. 14 uur 45. Bekijk het parcours in versnelde weergave

Regen. De vroege starters zullen vloeken, want de regenwolken openen hun sluizen boven het tijdritparcours. Spelen de weerselementen een cruciale rol vandaag?

Belangrijkste starttijden. 14.50 u. Jonathan Bögli (Zwi): eerste starter 14.53 u. Milan Menten: eerste Belg 14.59u. Romain Bardet (Fra) 15.54u. Juan Ayuso (Spa) 15.59u. Thomas De Gendt 16.12u. Thibau Nys 16.16u. Adam Yates (GBr) 16.20u. Chris Froome (GBr) 16.39u. Sergio Higuita (Col) 16.44u. Mark Cavendish (GBr) 16.50u. Matteo Sobrero (Ita) 16.51u. Egan Bernal (Col) 16.52u. Gino Mäder (Zwi) 16.54u. Thibaut Pinot (Fra) 16.57u. Quinten Hermans 16.58u. Ethan Vernon (GBr) 17.06u. Aleksej Loetsenko (Kaz) 17.12u. Simon Yates (GBr) 17.13u. Ethan Hayter (GBr) 17.15u. Matteo Jorgenson (VS) 17.17u. Magnus Cort (Den) 17.20u. Rémi Cavagna (Fra) 17.21u. Tobias Foss (Noo) 17.22u. Mikkel Bjerg (Den) 17.23u. Cian Uijtdebroeks: laatste

Zo vlak als een pannenkoek. De proloog van 6,82 kilometer is op papier spek voor de bek van de explosievere tijdrijders. De wegen zijn zo vlak als een pannenkoek. Er zijn ook nauwelijks bochten te bespeuren op het parcours.



De wegen zijn zo vlak als een pannenkoek. Er zijn ook nauwelijks bochten te bespeuren op het parcours.

clock 11:02 Het profiel van de proloog. 11 uur 02. Het profiel van de proloog

Belangrijkste deelnemers. De Ronde van Romandië zou deze week wel eens kunnen uitdraaien op een gevecht tussen een broederpaar: Adam en Simon Yates. Andere attracties op de affiche zijn oud-Tourwinnaars Egan Bernal en Chris Froome, de afscheidnemende Thibaut Pinot, groeibriljant Juan Ayuso en recordjager Mark Cavendish. Van Belgische zijde is het in deze Ronde van Romandië uitkijken naar onder meer Quinten Hermans, Thomas De Gendt, Thibau Nys, Kobe Goossens en Cian Uijtdebroeks, die vandaag als laatste van start gaat in de proloog.



Andere attracties op de affiche zijn oud-Tourwinnaars Egan Bernal en Chris Froome, de afscheidnemende Thibaut Pinot, groeibriljant Juan Ayuso en recordjager Mark Cavendish.



Van Belgische zijde is het in deze Ronde van Romandië uitkijken naar onder meer Quinten Hermans, Thomas De Gendt, Thibau Nys, Kobe Goossens en Cian Uijtdebroeks, die vandaag als laatste van start gaat in de proloog.