LIVE Romandië: Denz heeft toptijd ondanks kettingproblemen, Uijtdebroeks start als laatste in proloog

clock 16:02 16 uur 02. Veelbelovende tijd Ayuso. Zijn twijfels vertalen zich niet in een slechte proloog. Juan Ayuso klokt als 4e af, op 8 seconden van leider Nico Denz. Daarmee is hij voorlopig de beste van alle klassementsmannen. . Veelbelovende tijd Ayuso Zijn twijfels vertalen zich niet in een slechte proloog. Juan Ayuso klokt als 4e af, op 8 seconden van leider Nico Denz.



clock 15:56 15 uur 56. De Gendt. Een man met een baard knalt van het startpodium. Thomas De Gendt rijdt vandaag voor het eerst weer met een rugnummer sinds zijn val in Parijs-Nice anderhalve maand geleden. De Gendt brandt altijd van motivatie in het chronowerk. Maar deze tijdrit is normaal gezien te kort voor een topprestatie. . De Gendt Een man met een baard knalt van het startpodium. Thomas De Gendt rijdt vandaag voor het eerst weer met een rugnummer sinds zijn val in Parijs-Nice anderhalve maand geleden.



clock 15:52 15 uur 52. Ayuso met twijfels. Een knieblessure hield Juan Auyso na zijn 3e plek in de Vuelta meer dan een half jaar aan de kant. De 20-jarige Spanjaard viert vandaag zijn comeback, maar heeft nog twijfels. "Ik weet nog altijd niet wat mijn blessure exact was. Eerst was er sprake van tendinitis", legt Ayuso uit in Marca. "Maar uiteindelijk bleek ik zenuwproblemen te hebben in mijn knie. Het is een complexe blessure en ik heb eigenlijk nog altijd pijn." . Ayuso met twijfels Een knieblessure hield Juan Auyso na zijn 3e plek in de Vuelta meer dan een half jaar aan de kant.



De 20-jarige Spanjaard viert vandaag zijn comeback, maar heeft nog twijfels. "Ik weet nog altijd niet wat mijn blessure exact was. Eerst was er sprake van tendinitis", legt Ayuso uit in Marca.



clock 15:44 15 uur 44. Top 5 aan de streep. 1. Nico Denz (Dui) 6,82 km in 7'29" 2. Ivo Oliveira (Por) op 5" 3. Arthur Kluckers (Lux) op 6" 4. Rainer Kepplinger (Oos) op 9" 5. Andrey Amador (CRi) op 10" . Top 5 aan de streep 1. Nico Denz (Dui) 6,82 km in 7'29" 2. Ivo Oliveira (Por) op 5" 3. Arthur Kluckers (Lux) op 6" 4. Rainer Kepplinger (Oos) op 9" 5. Andrey Amador (CRi) op 10"

clock 15:40 15 uur 40. Denz op 1 ondanks kettingproblemen. Wat een pech voor Nico Denz! De Duitser van Bora-Hansgrohe lijkt een grote hap van de topchrono van Oliveira te doen, maar in de laatste meters valt zijn ketting eraf. Uiteindelijk blijft Denz, die zijn ketting snel weer op de juiste plek krijgt, nog 5 tellen onder Oliveira. Een scherpe tijd, maar het had dus nog veel straffer kunnen zijn. . Denz op 1 ondanks kettingproblemen Wat een pech voor Nico Denz! De Duitser van Bora-Hansgrohe lijkt een grote hap van de topchrono van Oliveira te doen, maar in de laatste meters valt zijn ketting eraf.



clock 15:37 Wegen drogen op. De regenwolken houden zich opnieuw koest en door het Zwitserse lentezonnetje drogen de wegen snel op. olgens de weersvoorspellingen zou ook Cian Uitjdebroeks, die als laatste start, gespaard blijven van natte wegen. . 15 uur 37. rain Wegen drogen op De regenwolken houden zich opnieuw koest en door het Zwitserse lentezonnetje drogen de wegen snel op.



clock 15:32 15 uur 32. Opsteker voor Maciejuk. Nieuwe naam in de top 5: Filip Maciejuk. Een naam die wel nog een belletje zal doen rinkelen. De Pool van Bahrain-Victorious werd tijdens en na de Ronde van Vlaanderen hard aangepakt op sociale media omdat hij een massale valpartij veroorzaakt had na een bizar manoeuvre. Nu zet Maciejuk een voorlopig knappe 4e tijd neer in de proloog, op 5"40 van Ivo Oliveira. Dat moet de persoon en de renner Maciejuk veel deugd doen. . Opsteker voor Maciejuk Nieuwe naam in de top 5: Filip Maciejuk. Een naam die wel nog een belletje zal doen rinkelen.



De Pool van Bahrain-Victorious werd tijdens en na de Ronde van Vlaanderen hard aangepakt op sociale media omdat hij een massale valpartij veroorzaakt had na een bizar manoeuvre.



clock 15:29 15 uur 29. Eerstvolgende interessante starttijden. 15.54u. Juan Ayuso (Spa) 15.59u. Thomas De Gendt 16.12u. Thibau Nys 16.16u. Adam Yates (GBr) 16.20u. Chris Froome (GBr) . Eerstvolgende interessante starttijden 15.54u. Juan Ayuso (Spa) 15.59u. Thomas De Gendt 16.12u. Thibau Nys 16.16u. Adam Yates (GBr) 16.20u. Chris Froome (GBr)

clock 15:26 15 uur 26. Goossens in top 10. Met Kobe Goossens is er al een 2e Belg verlost van zijn opdracht tegen de klok. Goossens deed het voortreffelijk met een voorlopige 7e plek. Milan Menten, die als 4e van start ging, valt net buiten de top 20. . Goossens in top 10 Met Kobe Goossens is er al een 2e Belg verlost van zijn opdracht tegen de klok. Goossens deed het voortreffelijk met een voorlopige 7e plek. Milan Menten, die als 4e van start ging, valt net buiten de top 20.



clock 15:22 15 uur 22. Top 5 aan de streep. 1. Ivo Oliveira (Por) 6,82 km in 7'34" 2. Rainer Kepplinger (Oos) op 4" 3. Andrey Amador (CRi) op 5" 4. Fausto Masnada (Ita) op 6" 5. Romain Bardet (Fra) op 7" . Top 5 aan de streep 1. Ivo Oliveira (Por) 6,82 km in 7'34" 2. Rainer Kepplinger (Oos) op 4" 3. Andrey Amador (CRi) op 5" 4. Fausto Masnada (Ita) op 6" 5. Romain Bardet (Fra) op 7"

clock 15:16 15 uur 16. DSM zet chronofout Bardet recht. Eerst werd Bardet op 44 minuten gemeld van de voorlopige toptijd, nu hebben DSM en Tissot (die de tijdsmetingen doet) de juiste aankomsttijd de wereld ingestuurd. Bardet kwam binnen na 7'41", dat is 7 tellen langzamer dan de nieuwe toptijd van Ivo Oliveira. . DSM zet chronofout Bardet recht Eerst werd Bardet op 44 minuten gemeld van de voorlopige toptijd, nu hebben DSM en Tissot (die de tijdsmetingen doet) de juiste aankomsttijd de wereld ingestuurd.



clock 15:13 15 uur 13. Ex-roeier helemaal bovenaan. De hot seat wordt momenteel bezet door Rainer Kepplinger. Een naam om carrière mee te maken. De 25-jarige Oostenrijker was in zijn jeugd een begenadigd roeier, maar greep tijdens de coronalockdown naar de fiets. Sinds dit jaar rijdt Kepplinger in het profpeloton in het shirt van Bahrain-Victorious. . Ex-roeier helemaal bovenaan De hot seat wordt momenteel bezet door Rainer Kepplinger. Een naam om carrière mee te maken.



De 25-jarige Oostenrijker was in zijn jeugd een begenadigd roeier, maar greep tijdens de coronalockdown naar de fiets.



clock 15:09 15 uur 09. Ladagnous is te laat aan de start. Ook het horloge van Matthieu Ladagnous loopt achter. De ervaren rot van Groupama-FDJ werd om 15.04 uur op het startpodium verwacht, maar hij haalde dat tijdstip niet. Met wat vertraging is Ladagnous toch van start gegaan. Het doet denken aan Pedro Delgado, die in de Tour van 1989 ook te laat aan de start kwam van de proloog en een 2e Tour-zege op een rij toen al mocht vergeten. . Ladagnous is te laat aan de start Ook het horloge van Matthieu Ladagnous loopt achter. De ervaren rot van Groupama-FDJ werd om 15.04 uur op het startpodium verwacht, maar hij haalde dat tijdstip niet. Met wat vertraging is Ladagnous toch van start gegaan.



