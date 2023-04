Cian Uijtdebroeks gaat als laatste van start in proloog Ronde van Romandië

17.15u. Matteo Jorgenson (VS)

11 uur 14. Belangrijkste starttijden. 14.50 u. Jonathan Bogli (Zwi): eerste starter 14.53 u. Milan Menten: eerste Belg 14.59u. Romain Bardet (Fra) 15.54u. Juan Ayuso (Spa) 15.59u. Thomas De Gendt 16.12u. Thibau Nys 16.16u. Adam Yates (GBr) 16.20u. Chris Froome (GBr) 16.39u. Sergio Higuita (Col) 16.44u. Mark Cavendish (GBr) 16.50u. Matteo Sobrero (Ita) 16.51u. Egan Bernal (Col) 16.52u. Gino Mäder (Zwi) 16.54u. Thibaut Pinot (Fra) 16.57u. Quinten Hermans 16.58u. Ethan Vernon (GBr) 17.06u. Aleksej Loetsenko (Kaz) 17.12u. Simon Yates (GBr) 17.13u. Ethan Hayter (GBr) 17.15u. Matteo Jorgenson (VS) 17.17u. Magnus Cort (Den) 17.20u. Rémi Cavagna (Fra) 17.21u. Tobias Foss (Noo) 17.22u. Mikkel Bjerg (Den) 17.23u. Cian Uijtdebroeks: laatste .

11 uur 13. Zo vlak als een pannenkoek. De proloog van 6,82 kilometer is op papier spek voor de bek van de explosievere tijdrijders. De wegen zijn zo vlak als een pannenkoek. Er zijn ook nauwelijks bochten te bespeuren op het parcours. .

10 uur 59. Belangrijkste deelnemers. De Ronde van Romandië zou deze week wel eens kunnen uitdraaien op een gevecht tussen een broederpaar: Adam en Simon Yates. Andere attracties op de affiche zijn oud-Tourwinnaars Egan Bernal en Chris Froome, de afscheidnemende Thibaut Pinot, groeibriljant Juan Ayuso en recordjager Mark Cavendish. Van Belgische zijde is het in deze Ronde van Romandië uitkijken naar onder meer Quinten Hermans, Thomas De Gendt, Thibau Nys, Kobe Goossens en Cian Uijtdebroeks, die vandaag als laatste van start gaat in de proloog. .