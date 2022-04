LIVE Romandië: Ineos-Grenadiers en Jumbo-Visma bundelen de krachten in het peloton

16:20 2'44". De voorsprong van de leiders slinkt nu zienderogen. Het verschil bedraagt nog 2'44". We zien onder meer Laurens De Plus tempo maken. . 16 uur 20. 2'44" De voorsprong van de leiders slinkt nu zienderogen. Het verschil bedraagt nog 2'44". We zien onder meer Laurens De Plus tempo maken.

16:18 16 uur 18. Flückinger in de berm. Achteraan het peloton belandt Mathias Flückinger in de berm na een kleine valpartij. De Zwitserse kampioen kan al snel weer verder en slingert nu tussen de ploegwagens. .

16:12 16 uur 12. Hayter? Ook de Ineos-Grenadiers hebben zich nu mee op kop gezet. Kan Ethan Hayter vandaag voor een derde keer in vier dagen winnen? Hij behoort in elk geval tot de favorieten voor de etappezege. .

16:11 16 uur 11. Peloton versnelt. Het beukwerk van Jumbo-Visma begint te renderen. Beetje bij beetje komt het peloton nu dichter bij de kopgroep. De voorsprong is gezakt onder de vier minuten en bedraagt 3'38". .

16:00 16 uur . De leiderstrui. Cavagna en Neilands volgen in het klassement allebei op minder dan twee minuten van leider Rohan Dennis. Als Jumbo-Visma de leiderstrui in de ploeg wil houden, dan zullen ze in het peloton toch tempo moeten maken. .

15:52 15 uur 52. De bergtrui ging in de laatste vijf edities van de Ronde van Romandië vier keer naar een Belg. Het gaat om Kobe Goossens, Thomas De Gendt en Sander Armée (2x). .

15:50 15 uur 50. Krists Neilands graait voor de vierde keer op rij de vijf bergpunten mee. .

15:49 Het peloton onder impuls van Jumbo-Visma. 15 uur 49. Het peloton onder impuls van Jumbo-Visma.

15:47 15 uur 47. Wat mogen we nog verwachten? Wordt het vandaag een dag voor de vluchters of laten de klassementsmannen de benen nog spreken? Als we een blik werpen op de rit van morgen dan zouden we begrijpen als ze niet al hun pijlen willen verschieten. Morgen staat namelijk de Koninginnenrit op de agenda en wachten er vijf beklimmingen van eerste categorie. .



15:42 15 uur 42. Jumbo-Visma controleert. Op de kop van het peloton herkennen we de renners in het geel van Jumbo-Visma. Zij controleren de bende en lijken daar weinig moeite mee te hebben. Het klimwerk zal mekaar nu wel snel opvolgen. Afwachten dus hoe dat evolueert. .

15:41 15 uur 41.

15:37 Sassel. Voor de tweede keer mag het aanvalstrio klimmen in Sassel. Ter herhaling: 2,4 kilometer aan 5,8%. .

15:32 15 uur 32. In het verleden stond deze Ronde van Romandië vaak in het teken van regenbuien en donkere wolken maar de voorbije dagen was het best aangenaam fietsen voor het peloton. Ook vandaag komt de zon af en toe piepen. .

15:30 In de tussensprint was Rémi Cavagna zonet de snelste van het trio voorin. 15 uur 30. In de tussensprint was Rémi Cavagna zonet de snelste van het trio voorin.

15:27 15 uur 27. We komen dadelijk in de tweede fase van de rit. Vanaf dan is het de hele tijd klimmen en dalen tot aan de finish in Valbroye. .

15:24 Kruiswijk. In het peloton zien we hoe Steven Kruiswijk even de auto bij zich roept. Hij lijkt een probleem met de fiets te hebben. .

15:22 15 uur 22. Het blijft rustig onderweg. Het peloton heeft blijkbaar nog geen zin om vol aan de bak te gaan en zo heeft de kopgroep een voorsprong van meer dan vier minuten. .

15:12 15 uur 12. Neilands nieuwe leider in bergklassement. Na wat rekenwerk kunnen we inmiddels bevestigen dat Krists Neilands de virtuele nieuwe leider is in het bergklassement. .

15:08 15 uur 08. Opnieuw grist Krists Neilands de vijf bergpunten weg voor de neus van Cavagna en Peters. Is de renner van Israel- Start-Up Nation inmiddels al de leider in het bergklassement? .