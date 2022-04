LIVE Ronde van Romandië: Baptiste Planckaert rijdt voorop in kansje voor de sprinters

15:30 15 uur 30. We zeiden het gisteren al: regen is schering en inslag in de Ronde van Romandië, maar niet in 2022. Het kwik stijgt richting 20 graden. . We zeiden het gisteren al: regen is schering en inslag in de Ronde van Romandië, maar niet in 2022. Het kwik stijgt richting 20 graden.

15:24 15 uur 24. Trek-Segafredo zal straks wellicht Jon Aberasturi in een kansrijke positie willen piloteren. In de Ronde van Griekenland heeft hun sprinter Matteo Moschetti zijn ding al gedaan: hij was vanmiddag de snelste in de tweede etappe. . Trek-Segafredo zal straks wellicht Jon Aberasturi in een kansrijke positie willen piloteren. In de Ronde van Griekenland heeft hun sprinter Matteo Moschetti zijn ding al gedaan: hij was vanmiddag de snelste in de tweede etappe.

15:15 15 uur 15. Als enkele snoodaards de benen van de snelle mannen willen afmatten, dan kunnen ze nu hun plannetje uitrollen. De kopgroep begint aan de klim naar La Praz, een sectie van net geen 7 kilometer aan 4,7 procent. Op de top zijn we halfweg. . Als enkele snoodaards de benen van de snelle mannen willen afmatten, dan kunnen ze nu hun plannetje uitrollen. De kopgroep begint aan de klim naar La Praz, een sectie van net geen 7 kilometer aan 4,7 procent. Op de top zijn we halfweg.

15:13 15 uur 13. Ik vermoed dat de kans op een succesvolle vlucht morgen groter is. Ik ga mijn kans in de eventuele sprint. . Patrick Bevin (Israel-Premier Tech). Ik vermoed dat de kans op een succesvolle vlucht morgen groter is. Ik ga mijn kans in de eventuele sprint. Patrick Bevin (Israel-Premier Tech)

15:10 15 uur 10. Mocht het op een sprint uitdraaien, dan is Ethan Hayter ook niet kansloos. Alleen plaatsen we een vraagteken achter de jonge Britse proloogwinnaar na zijn val van gisteren. Hij bolde gisteren als allerlaatste binnen op 14'31". Bovendien kampeerde hij woensdag ook veelal in de staart van de groep, altijd een veeg teken. . Mocht het op een sprint uitdraaien, dan is Ethan Hayter ook niet kansloos. Alleen plaatsen we een vraagteken achter de jonge Britse proloogwinnaar na zijn val van gisteren. Hij bolde gisteren als allerlaatste binnen op 14'31". Bovendien kampeerde hij woensdag ook veelal in de staart van de groep, altijd een veeg teken.

15:04 15 uur 04. Voorlopig wordt Jumbo-Visma op kop van het peloton gesignaleerd. UAE beschikt met Fernando Gaviria over de topfavoriet, maar wil ook in het klassement nog schitteren met onder meer Marc Hirschi, Juan Ayuso en Brandon McNulty. Ze zullen dus zoveel mogelijk krachten willen sparen. . Voorlopig wordt Jumbo-Visma op kop van het peloton gesignaleerd. UAE beschikt met Fernando Gaviria over de topfavoriet, maar wil ook in het klassement nog schitteren met onder meer Marc Hirschi, Juan Ayuso en Brandon McNulty. Ze zullen dus zoveel mogelijk krachten willen sparen.

14:58 14 uur 58. Gisteren eindigden nog 2 Belgen in de top 10 na ritwinnaar Dylan Teuns: Quinten Hermans was 5e, Steff Cras 9e. Onze 26-jarige landgenoot is bezig aan een constant voorjaar: 16e in Parijs-Nice, 12e in de GP Indurain, 16e in het Baskenland en 4e in de Classic Grand Besançon Doubs. Cras is einde contract bij Lotto-Soudal. . Gisteren eindigden nog 2 Belgen in de top 10 na ritwinnaar Dylan Teuns: Quinten Hermans was 5e, Steff Cras 9e. Onze 26-jarige landgenoot is bezig aan een constant voorjaar: 16e in Parijs-Nice, 12e in de GP Indurain, 16e in het Baskenland en 4e in de Classic Grand Besançon Doubs. Cras is einde contract bij Lotto-Soudal.

14:53 14 uur 53. Voorlopig noteren we geen impuls in het peloton. Het viertal - B.Planckaert, Skujins, Lopez en Brun - bevriest zijn voorsprong: 3'10". . Voorlopig noteren we geen impuls in het peloton. Het viertal - B.Planckaert, Skujins, Lopez en Brun - bevriest zijn voorsprong: 3'10".

14:48 Wind wint aan kracht. Nog zo'n 105 kilometer tot de finish en het peloton entert een gebied waar de wind vrij krachtig blaast. Neemt iemand de handschoen op? . 14 uur 48. Wind wint aan kracht Nog zo'n 105 kilometer tot de finish en het peloton entert een gebied waar de wind vrij krachtig blaast. Neemt iemand de handschoen op?

14:44 14 uur 44.

14:44 14 uur 44. Dit is de enige kans voor sprinters. Die moeten we dus proberen te grijpen. . Fernando Gaviria (UAE). Dit is de enige kans voor sprinters. Die moeten we dus proberen te grijpen. Fernando Gaviria (UAE)

14:42 14 uur 42. Net als gisteren mag de aankomst geen geheimen hebben voor de renners. Ze verkennen nu al eens de plek waar het straks om de knikkers gaat. . Net als gisteren mag de aankomst geen geheimen hebben voor de renners. Ze verkennen nu al eens de plek waar het straks om de knikkers gaat.

14:33 14 uur 33. Voorin heeft Toms Skujins (30) zijn Letse trui dus ingewisseld voor de virtuele leiderstrui. De carrière van de ploegmaat van Jasper Stuyven stagneert de jongste jaren een beetje. In 2019 was hij de laatste renner die een ontketende Remco Evenepoel kon volgen in de Clasica San Sebastian. . Voorin heeft Toms Skujins (30) zijn Letse trui dus ingewisseld voor de virtuele leiderstrui. De carrière van de ploegmaat van Jasper Stuyven stagneert de jongste jaren een beetje. In 2019 was hij de laatste renner die een ontketende Remco Evenepoel kon volgen in de Clasica San Sebastian.

14:27 14 uur 27. Met een gemiddelde van 41,4 km/u hebben we zonet een punt gezet achter het eerste uur. Het scenario ligt in steen gebeiteld voor de komende uren: 3'09" voor de 4 leiders. . Met een gemiddelde van 41,4 km/u hebben we zonet een punt gezet achter het eerste uur. Het scenario ligt in steen gebeiteld voor de komende uren: 3'09" voor de 4 leiders.

14:24 14 uur 24. Bij Quick Step-Alpha Vinyl zullen ze wellicht de kaart trekken van Ethan Vernon, hun 21-jarige neoprof. Hij won dit jaar al een rit in de Ronde van Catalonië. "Ik heb na de Scheldeprijs vooral op de piste gereden met onder meer de Nations Cup vorige week. In de proloog ging het goed, hopelijk vandaag ook", zegt de snelle Brit. . Bij Quick Step-Alpha Vinyl zullen ze wellicht de kaart trekken van Ethan Vernon, hun 21-jarige neoprof. Hij won dit jaar al een rit in de Ronde van Catalonië. "Ik heb na de Scheldeprijs vooral op de piste gereden met onder meer de Nations Cup vorige week. In de proloog ging het goed, hopelijk vandaag ook", zegt de snelle Brit.

14:16 14 uur 16. Planckaert. Baptiste Planckaert, 33 intussen, komt ook uit een wielerfamilie, maar niet uit het bekende geslacht. Zijn broers Edward en Emiel doen natuurlijk ook een belletje rinkelen bij de wielerfans. Zijn laatste zege dateert van 2019: Rund um Köln. . Planckaert Baptiste Planckaert, 33 intussen, komt ook uit een wielerfamilie, maar niet uit het bekende geslacht. Zijn broers Edward en Emiel doen natuurlijk ook een belletje rinkelen bij de wielerfans. Zijn laatste zege dateert van 2019: Rund um Köln.

14:09 14 uur 09. Zoals we hier al meegedeeld hebben: de jury heeft Geraint Thomas 20 seconden aangerekend voor een ongeoorloofde bevoorrading. Van een 3e plaats in het klassement zou hij voorlopig terugvallen naar de 25e stek. . Zoals we hier al meegedeeld hebben: de jury heeft Geraint Thomas 20 seconden aangerekend voor een ongeoorloofde bevoorrading. Van een 3e plaats in het klassement zou hij voorlopig terugvallen naar de 25e stek.

14:01 14 uur 01. Het peloton krijgt instructies van chauffeur Gijs Leemreize, het 22-jarige talentje van Jumbo-Visma. Hij kreeg wellicht rijles van Robert Gesink, de partner van zijn tante Daisy en ook in dit veld aanwezig. . Het peloton krijgt instructies van chauffeur Gijs Leemreize, het 22-jarige talentje van Jumbo-Visma. Hij kreeg wellicht rijles van Robert Gesink, de partner van zijn tante Daisy en ook in dit veld aanwezig.