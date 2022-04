Rit 2 in de Ronde van Romandië: Kansje voor de weinige sprinters in dit peloton?

Mijn vorm is goed en ik wil ontdekken waar ik kan eindigen in het klassement, maar ik ben niet de topfavoriet.

09 uur 50. Mijn vorm is goed en ik wil ontdekken waar ik kan eindigen in het klassement, maar ik ben niet de topfavoriet. . Rohan Dennis (Jumbo-Visma).

09:40

09 uur 40. Rit 2 in de Ronde van Romandië. Na de thriller van gisteren begint het peloton om 13.15 u aan het derde luik van deze zesdaagse op Zwitserse bodem. Het traject is weer golvend, of wat had u gedacht? Maar al bij al valt het ritprofiel nog mee met "slechts" 2.500 hoogtemeters. Dit veld bevat weinig zuivere sprinters, op Fernando Gaviria na. Wordt de rode loper uitgerold voor de Colombiaan of zijn er renners met andere plannen? .