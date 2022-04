Eerste, laatste en nu weer eerste: Ethan Hayter fluit criticasters terug in Romandië

Ineos Grenadiers dunt de groep uit, Ethan Hayter zet hun teller op 20

De minst zware etappe in Romandië – al is dat ginds bijzonder relatief – was de enige kans voor de weinige snelle mannen in het Zwitserse peloton.

Toen de kopgroep met Baptiste Planckaert ruimschoots op tijd werd ingerekend, stond topfavoriet Fernando Gaviria al te likkebaarden.

Maar Ineos Grenadiers wilde de rode loper niet uitrollen voor de Colombiaan. Laurens De Plus, Brandon Rivera, Andrey Amador en Luke Plapp legden een hels tempo op.

Hun slopingswerken rendeerden, want het peloton werd zowat gehalveerd.

Gaviria overleefde, maar had toch al een sprint voor de sprint gereden en zou niet verder komen dan de 3e plaats.

Nochtans had Ineos-kopstuk Ethan Hayter zijn sprint al vroeg gelanceerd, maar de Brit gaf geen krimp.

Proloogwinnaar Hayter legde op de finishstreep zijn wijsvinger op zijn mond en leek iedereen de mond te snoeren.

Hij kwam gisteren in de leiderstrui ten val nadat hij een hele dag in de staart van het peloton had gekampeerd. Hayter finishte woensdag als allerlaatste, maar haalt vandaag dus zijn sportieve gram.

Quinten Hermans sprintte naar de 6e plaats, in het klassement staat Rohan Dennis nog altijd op kop. Geraint Thomas kreeg 20 seconden straftijd na een ongeoorloofde bevoorrading gisteren.