LIVE Ronde van Romandië: Hayter zit vaak achterin, Teuns en Hermans zijn kanshebbers

16:55 16 uur 55. Laurens De Plus mag aan de recuperatie denken. Meer en meer pakketjes stormen naar voren. . Laurens De Plus mag aan de recuperatie denken. Meer en meer pakketjes stormen naar voren.

16:53 16 uur 53. De ploegen spreken hun magnetische krachten aan om de kopmannen goed te omringen. Krijgen we nog aanvallen voor de finale of wapent iedereen zich voor een eruptie onder de vod? . De ploegen spreken hun magnetische krachten aan om de kopmannen goed te omringen. Krijgen we nog aanvallen voor de finale of wapent iedereen zich voor een eruptie onder de vod?

16:52 Het eten uit de zakjes kan goed van pas komen, de finish komt er aan. 16 uur 52. Het eten uit de zakjes kan goed van pas komen, de finish komt er aan

16:49 16 uur 49. Hayter? Niet voor het eerst identificeren we Ethan Hayter helemaal achteraan het peloton. In zijn eentje. Het is zo'n schimmig spel zoals Tom Pidcock de voorbije weken ook wel vaker speelde. Voelt hij zich niet okselfris? . Hayter? Niet voor het eerst identificeren we Ethan Hayter helemaal achteraan het peloton. In zijn eentje. Het is zo'n schimmig spel zoals Tom Pidcock de voorbije weken ook wel vaker speelde. Voelt hij zich niet okselfris?

16:48 16 uur 48. Hergroepering. De prijzen aan de pomp swingen de pan uit, maar Laurens De Plus rijdt zijn tank helemaal leeg. Op 29 kilometer van de finish rekent hij de laatste vluchters in. Thomas Champion mag straks de bergtrui als troostprijs ophalen. . Hergroepering De prijzen aan de pomp swingen de pan uit, maar Laurens De Plus rijdt zijn tank helemaal leeg. Op 29 kilometer van de finish rekent hij de laatste vluchters in. Thomas Champion mag straks de bergtrui als troostprijs ophalen.

16:47 16 uur 47. We zijn benieuwd of Bora-Hansgrohe de neuzen in dezelfde richting kan draaien. Met Aleksandr Vlasov, Sergio Higuita, Maximilian Schachmann en Felix Grossschartner hebben ze kanshebbers bij de vleet. Maar wie cijfert zich volledig weg? . We zijn benieuwd of Bora-Hansgrohe de neuzen in dezelfde richting kan draaien. Met Aleksandr Vlasov, Sergio Higuita, Maximilian Schachmann en Felix Grossschartner hebben ze kanshebbers bij de vleet. Maar wie cijfert zich volledig weg?

16:44 16 uur 44. Michael Woods is een van de favorieten vandaag. Vorig jaar rook hij de eindzege, maar in de tijdrit donderde hij nog van zijn troon. Net als onder meer Dylan Teuns en Quinten Hermans heeft hij het huwelijk met Luik gemaakt. Petje af voor die taaie renners! . Michael Woods is een van de favorieten vandaag. Vorig jaar rook hij de eindzege, maar in de tijdrit donderde hij nog van zijn troon. Net als onder meer Dylan Teuns en Quinten Hermans heeft hij het huwelijk met Luik gemaakt. Petje af voor die taaie renners!

16:42 45". Het peloton peuzelt de weggevallen vluchters op. Het kopduo - Antoine Debons (Zwitserland) en Thomas Champion (Cofidis) - rijdt nog driekwart minuut voor de meute uit. . 16 uur 42. 45" Het peloton peuzelt de weggevallen vluchters op. Het kopduo - Antoine Debons (Zwitserland) en Thomas Champion (Cofidis) - rijdt nog driekwart minuut voor de meute uit.

16:36 16 uur 36. Onze inkt is nog niet opgedroogd en Antoine Debons laat de klokken nog eens luiden. Enkel Thomas Champion heeft nog een antwoord in petto. . Onze inkt is nog niet opgedroogd en Antoine Debons laat de klokken nog eens luiden. Enkel Thomas Champion heeft nog een antwoord in petto.

16:34 16 uur 34. De tête de la course is het bord van de laatste 40 kilometer gepasseerd. Straks zullen ze ongetwijfeld elkaar nog eens het leven zuur maken. Vooral Julius Johansen hangt op dit terrein al een tijdje tussen zijn kader. . De tête de la course is het bord van de laatste 40 kilometer gepasseerd. Straks zullen ze ongetwijfeld elkaar nog eens het leven zuur maken. Vooral Julius Johansen hangt op dit terrein al een tijdje tussen zijn kader.

16:29 16 uur 29. Werkpaard Brandon Rivera kwam begin dit jaar kort na kopman Egan Bernal zwaar ten val op training. Rivera zit dus weer in het peloton, zijn onfortuinlijke landgenoot stapt weldra op het vliegtuig naar Europa voor de volgende fase van zijn lange revalidatie. . Werkpaard Brandon Rivera kwam begin dit jaar kort na kopman Egan Bernal zwaar ten val op training. Rivera zit dus weer in het peloton, zijn onfortuinlijke landgenoot stapt weldra op het vliegtuig naar Europa voor de volgende fase van zijn lange revalidatie.

16:22 16 uur 22. Laurens De Plus en Brandon Rivera gidsen het peloton over de streep. Het verschil is nu duidelijk gesmolten: 1'30". . Laurens De Plus en Brandon Rivera gidsen het peloton over de streep. Het verschil is nu duidelijk gesmolten: 1'30".

16:20 16 uur 20. Het zwaartepunt van het klimmetje ligt duidelijk aan de voet. Nadien wordt de ruimte weer wat breder, maar de haakse bochten in de laatste 300 meter zullen er een hectische sprint van maken. Wie nog fris zit, kan daar al half zijn slag slaan. . Het zwaartepunt van het klimmetje ligt duidelijk aan de voet. Nadien wordt de ruimte weer wat breder, maar de haakse bochten in de laatste 300 meter zullen er een hectische sprint van maken. Wie nog fris zit, kan daar al half zijn slag slaan.

16:19 16 uur 19. Wie zijn les nog niet goed geleerd heeft, krijgt nu nog een openboekexamen. De 5 leiders klauteren weer richting de aankomstlijn. Het wegdek is behoorlijk smal: we verwachten een massasprint richting de voet. . Wie zijn les nog niet goed geleerd heeft, krijgt nu nog een openboekexamen. De 5 leiders klauteren weer richting de aankomstlijn. Het wegdek is behoorlijk smal: we verwachten een massasprint richting de voet.

16:14 16 uur 14. We zijn hier slechts met z'n vijven na de val in Luik, maar ons team is wel supersterk. Mijn benen deden nog een beetje pijn na zondag, maar ik ben vanochtend met een goed gevoel opgestaan. . Neilson Powless (EF-EasyPost). We zijn hier slechts met z'n vijven na de val in Luik, maar ons team is wel supersterk. Mijn benen deden nog een beetje pijn na zondag, maar ik ben vanochtend met een goed gevoel opgestaan. Neilson Powless (EF-EasyPost)

16:12 Het vijftal koekt weer samen. . 16 uur 12. Het vijftal koekt weer samen.

16:07 Zwitsers versus Champion. Onze Zwitserse vrienden hebben hun zinnen gezet op de bergtrui, maar ook Thomas Champion wil straks zijn dag verlengen met de podiumceremonie. Na een nieuw sprintje zetten ze Julius Johansen en Tim Naberman op een tiental seconden. . 16 uur 07. Zwitsers versus Champion Onze Zwitserse vrienden hebben hun zinnen gezet op de bergtrui, maar ook Thomas Champion wil straks zijn dag verlengen met de podiumceremonie. Na een nieuw sprintje zetten ze Julius Johansen en Tim Naberman op een tiental seconden.

16:04 16 uur 04. De wedstrijdjury is niet gul met bergpremies, maar dit circuit is niet van de poes. Ook nu weer moeten de 5 leiders stevig stoempen om de top van een knik te bereiken. . De wedstrijdjury is niet gul met bergpremies, maar dit circuit is niet van de poes. Ook nu weer moeten de 5 leiders stevig stoempen om de top van een knik te bereiken.

15:59 15 uur 59. Nog 63 kilometer en er verandert geen sikkepit aan het wedstrijdverhaal. Het verschil stagneert al een hele poos: 2'59". . Nog 63 kilometer en er verandert geen sikkepit aan het wedstrijdverhaal. Het verschil stagneert al een hele poos: 2'59".