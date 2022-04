LIVE Ronde van Romandië: 5 vluchters, tonen Hermans en Teuns zich op lastige finish?

14:58 14 uur 58. Een stand van zaken na 2 uur in het zadel. 5 renners zijn vrijwel meteen weggereden. De Deen Julius Johansen geniet al een tijdje van de virtuele leiderstrui. In het peloton werkt Ineos Grenadiers. Zo meteen volgt de eerste passage aan de finish. De renners moeten de lokale lus twee keer verwerken en krijgen dus meer dan tijd genoeg om de finish te onderzoeken. . Een stand van zaken na 2 uur in het zadel. 5 renners zijn vrijwel meteen weggereden. De Deen Julius Johansen geniet al een tijdje van de virtuele leiderstrui. In het peloton werkt Ineos Grenadiers. Zo meteen volgt de eerste passage aan de finish. De renners moeten de lokale lus twee keer verwerken en krijgen dus meer dan tijd genoeg om de finish te onderzoeken.

14:51 14 uur 51. De volledige wedergeboorte van Marc Hirschi hebben we niet gezien in de klimklassiekers, maar de Zwitser is een van de favorieten op deze finish. Hij is geboren in Bern, op een steenworp van het traject van vandaag. De manager van Hirschi, Fabian Cancellara, onthulde gisteren overigens zijn plannen met een nieuw wielerteam. . De volledige wedergeboorte van Marc Hirschi hebben we niet gezien in de klimklassiekers, maar de Zwitser is een van de favorieten op deze finish. Hij is geboren in Bern, op een steenworp van het traject van vandaag. De manager van Hirschi, Fabian Cancellara, onthulde gisteren overigens zijn plannen met een nieuw wielerteam.

14:50 Nog iets meer dan 100 km: de ploegmaats van leider Hayter houden de kloof beperkt tot 2'39". 14 uur 50. Nog iets meer dan 100 km: de ploegmaats van leider Hayter houden de kloof beperkt tot 2'39".

14:43 14 uur 43. Je mag niet slapen voor de vod, want positionering is cruciaal. In de laatste 200 meter zullen de benen spreken. . Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe). Je mag niet slapen voor de vod, want positionering is cruciaal. In de laatste 200 meter zullen de benen spreken. Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe)

14:41 14 uur 41. In onderstaand lijstje is Felix Grossschartner misschien een verrassende klant, maar de Oostenrijker werd hier in 2019 zeer netjes 5e. Vandaag moet hij bij Bora-Hansgrohe wellicht de rode loper uitrollen voor Sergio Higuita, Maximilian Schachmann en Aleksandr Vlasov. . In onderstaand lijstje is Felix Grossschartner misschien een verrassende klant, maar de Oostenrijker werd hier in 2019 zeer netjes 5e. Vandaag moet hij bij Bora-Hansgrohe wellicht de rode loper uitrollen voor Sergio Higuita, Maximilian Schachmann en Aleksandr Vlasov.

14:37 14 uur 37. We gokken nog altijd dat het peloton de dagwinnaar levert. Welke explosieve renners moeten we dan in het oog houden? De voornaamste kandidaten: Dylan Teuns, Quinten Hermans, Ethan Hayter, Marc Hirschi, Juan Ayuso, Michael Woods, Sergio Higuita, Patrick Bevin, Ben O'Connor, Neilson Powless, Maximilian Schachmann, Felix Grossschartner, Aleksandr Vlasov en Mauro Schmid. . We gokken nog altijd dat het peloton de dagwinnaar levert. Welke explosieve renners moeten we dan in het oog houden? De voornaamste kandidaten: Dylan Teuns, Quinten Hermans, Ethan Hayter, Marc Hirschi, Juan Ayuso, Michael Woods, Sergio Higuita, Patrick Bevin, Ben O'Connor, Neilson Powless, Maximilian Schachmann, Felix Grossschartner, Aleksandr Vlasov en Mauro Schmid.

14:33 Luis Mas stapt af. Niet Enric Mas, wel Luis Mas (Movistar) houdt het voor bekeken. Enric rijdt niet mee in dit peloton. . 14 uur 33. Luis Mas stapt af Niet Enric Mas, wel Luis Mas (Movistar) houdt het voor bekeken. Enric rijdt niet mee in dit peloton.

14:23 14 uur 23. Quinten Hermans voelde gisteren nog de vermoeidheid na de klassiekers, maar de nummer 2 uit Luik weet naar eigen zeggen dat de ritten van vandaag, morgen en overmorgen wel aanleunen bij zijn capaciteiten. De koninginnenrit met het echte klimwerk van zaterdag wordt te zwaar, zondag sluiten we deze ronde af met een tijdrit. . Quinten Hermans voelde gisteren nog de vermoeidheid na de klassiekers, maar de nummer 2 uit Luik weet naar eigen zeggen dat de ritten van vandaag, morgen en overmorgen wel aanleunen bij zijn capaciteiten. De koninginnenrit met het echte klimwerk van zaterdag wordt te zwaar, zondag sluiten we deze ronde af met een tijdrit.

14:20 14 uur 20. Nog eens de 5 leiders. Julius Johansen (Intermarché-Wanty-Gobert) Thomas Champion (Cofidis) Tim Naberman (DSM) Antoine Debons (Zwitserland) Valère Thiébaud (Zwitserland) voorsprong: 3'29" . Nog eens de 5 leiders Julius Johansen (Intermarché-Wanty-Gobert) Thomas Champion (Cofidis) Tim Naberman (DSM) Antoine Debons (Zwitserland) Valère Thiébaud (Zwitserland)

voorsprong: 3'29"

14:10 14 uur 10. De eerste bergpunten van de dag liggen overigens te zonnen in het rugzakje van Thomas Champion. Met zo'n naam moet je wel brokken maken, maar de 22-jarige Fransman van Cofidis moet nog een beetje rijpen. . De eerste bergpunten van de dag liggen overigens te zonnen in het rugzakje van Thomas Champion. Met zo'n naam moet je wel brokken maken, maar de 22-jarige Fransman van Cofidis moet nog een beetje rijpen.

14:01 14 uur 01. Deze finish is op het lijf geschreven van Ethan Hayter. Ik probeer zijn wiel te volgen. Klinkt simpel, hé? Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert). Deze finish is op het lijf geschreven van Ethan Hayter. Ik probeer zijn wiel te volgen. Klinkt simpel, hé? Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert)

13:59 De Zwitsers voeren de forcing op de eerste helling. . 13 uur 59. De Zwitsers voeren de forcing op de eerste helling.

13:52 13 uur 52. Voorin lezen ze op hun schermpjes af dat ze al 40 kilometer gekoerst hebben. Dat betekent dat het decor verandert: we schakelen een tandje kleiner en beginnen met het klimwerk. . Voorin lezen ze op hun schermpjes af dat ze al 40 kilometer gekoerst hebben. Dat betekent dat het decor verandert: we schakelen een tandje kleiner en beginnen met het klimwerk.

13:51 13 uur 51. Intermarché-Wanty-Gobert kleurt tegenwoordig je dag, ook in Romandië. Met Julius Johansen hebben ze de virtuele leider in hun bezit. De 22-jarige Deen maakte deze winter de overstap van Uno-X. Johansen, die in 2017 wereldkampioen op de weg bij de junioren werd, behaalde op de Olympische Spelen in Tokio zilver met de achtervolgingsploeg. Dit jaar heeft hij nog geen spraakmakende resultaten bij elkaar gefietst. . Intermarché-Wanty-Gobert kleurt tegenwoordig je dag, ook in Romandië. Met Julius Johansen hebben ze de virtuele leider in hun bezit. De 22-jarige Deen maakte deze winter de overstap van Uno-X. Johansen, die in 2017 wereldkampioen op de weg bij de junioren werd, behaalde op de Olympische Spelen in Tokio zilver met de achtervolgingsploeg. Dit jaar heeft hij nog geen spraakmakende resultaten bij elkaar gefietst.

13:44 13 uur 44. 5 leiders. Het kwintet is geen zestal geworden: Carlos Garcia (Kern Pharma) waait terug tot in het peloton. Daar controleren de Grenadiers het pak: Laurens De Plus en Brandon Rivera dicteren het tempo. . 5 leiders Het kwintet is geen zestal geworden: Carlos Garcia (Kern Pharma) waait terug tot in het peloton. Daar controleren de Grenadiers het pak: Laurens De Plus en Brandon Rivera dicteren het tempo.

13:36 13 uur 36. Dylan Teuns schuift de favorietenrol dus met veel plezier door naar Ethan Hayter. De Brit kon gisteren zijn rug rechten na een voorjaar dat toch deels in het water is gevallen. Hij reed op het openingsweekend na geen enkele klassieker. "Ik kende dit seizoen al een paar ontgoochelingen. Daarom nam ik even een competitiebreak om hard te trainen. Zo terugkomen is heel leuk", verklaarde hij gisteren. . Dylan Teuns schuift de favorietenrol dus met veel plezier door naar Ethan Hayter. De Brit kon gisteren zijn rug rechten na een voorjaar dat toch deels in het water is gevallen. Hij reed op het openingsweekend na geen enkele klassieker. "Ik kende dit seizoen al een paar ontgoochelingen. Daarom nam ik even een competitiebreak om hard te trainen. Zo terugkomen is heel leuk", verklaarde hij gisteren.

13:35 13 uur 35. Ik voel me nog wat vermoeid na de klassiekers, maar mijn vorm is er nog. Ik zie mezelf vandaag niet als topfavoriet en ik dicht vooral Ethan Hayter veel kansen toe. . Dylan Teuns (Bahrain Victorious). Ik voel me nog wat vermoeid na de klassiekers, maar mijn vorm is er nog. Ik zie mezelf vandaag niet als topfavoriet en ik dicht vooral Ethan Hayter veel kansen toe. Dylan Teuns (Bahrain Victorious)