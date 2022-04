Rit 1 in de Ronde van Romandië: Dagje op en af, aankomst voor de punchers

09 uur 47. Een voorproefje voor straks? David Gaudu was de springveer met dienst in 2019.

09 uur 45. Wie volgt David Gaudu op? Romont speelde in 2019 al gastheer voor de Ronde van Romandië. David Gaudu was toen de beste finisher voor Rui Costa, Primoz Roglic, Michael Woods en Felix Grossschartner. .

09 uur 42. Rit 1 in de Ronde van Romandië. Hoewel dit de tweede dag is in de Ronde van Romandië, zal deze woensdag na de proloog van gisteren als de eerste rit (in lijn) door het leven gaan. Het peloton verlaat de startblokken om 12.45 u en het openingsuur heeft weinig om het lijf. Daarna verandert het traject en is er amper tijd om de benen te ontspannen. De ene bult volgt de andere op, al zijn er slechts 4 gecategoriseerde hindernissen aangeduid. Op ruim 90 kilometer van de finish kunnen de renners de aankomstzone voor het eerst verkennen. In de lokale lus van 46 kilometer - die we 2 keer afhaspelen - ligt 1 officiële helling en de witte lijn is gekalkt na een slotkilometer met een gemiddelde van 7,3 procent. .