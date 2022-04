BEKIJK: Dylan Teuns remonteert Rohan Dennis met bloedstollende jump op de finishlijn

Fase per fase

Fase per fase

17:29 17 uur 29. Aan de finish: Teuns , Dennis, Hirschi, Vlasov, Hermans , O'Connor, Caruso, Ayuso, Cras , Schmid. . Aan de finish: Teuns, Dennis, Hirschi, Vlasov, Hermans, O'Connor, Caruso, Ayuso, Cras, Schmid.

17:27 17 uur 27. Rohan Dennis is de nieuwe leider, maar petje af voor het doorzettingsvermogen van Dylan Teuns. Het melkzuur kwam uit de oren van Rohan Dennis in de eindeloze slotmeters, Teuns kroop in zijn slipstream en gooide zijn wiel er nog net voor. . Rohan Dennis is de nieuwe leider, maar petje af voor het doorzettingsvermogen van Dylan Teuns. Het melkzuur kwam uit de oren van Rohan Dennis in de eindeloze slotmeters, Teuns kroop in zijn slipstream en gooide zijn wiel er nog net voor.

17:26 17 uur 26. Dennis valt wel stil. Teuns probeert het nog. . Dennis valt wel stil. Teuns probeert het nog.

17:26 17 uur 26. De tijdrijder Dennis trekt op het buitenblad loeihard door. Hij is alleen. De vogel lijkt gaan vliegen. . De tijdrijder Dennis trekt op het buitenblad loeihard door. Hij is alleen. De vogel lijkt gaan vliegen.

17:24 Laatste km. Het is de piepjonge Sheffield die Thomas richting de vod sleurt. In zijn wiel zitten onder meer Hirschi en Vlasov. Teuns schuift buitenom naar voren. . 17 uur 24. Laatste km. Het is de piepjonge Sheffield die Thomas richting de vod sleurt. In zijn wiel zitten onder meer Hirschi en Vlasov. Teuns schuift buitenom naar voren.

17:22 17 uur 22. Nog 4 kilometer en de chrono stopt bij 9 seconden. Met dat knikje in het verschiet is Cavagna kansloos en vooral een ideaal mikpunt. . Nog 4 kilometer en de chrono stopt bij 9 seconden. Met dat knikje in het verschiet is Cavagna kansloos en vooral een ideaal mikpunt.

17:19 17 uur 19. Nog 6 kilometer en de Franse kleuren komen naar voren: Rémi Cavagna probeert de boel te ontregelen. Er komt niet meteen een reactie. . Nog 6 kilometer en de Franse kleuren komen naar voren: Rémi Cavagna probeert de boel te ontregelen. Er komt niet meteen een reactie.

17:15 17 uur 15. Ook Hermans, Ayuso, McNulty, Leknessund, Cras, Caruso en Teuns hebben de schifting overleefd. . Ook Hermans, Ayuso, McNulty, Leknessund, Cras, Caruso en Teuns hebben de schifting overleefd.

17:13 17 uur 13. Wie is alleszins ontsnapt aan de ellende? Plapp, Thomas, Hirschi, Dennis, Schmid, Woods, ... . Wie is alleszins ontsnapt aan de ellende? Plapp, Thomas, Hirschi, Dennis, Schmid, Woods, ...

17:11 17 uur 11. Het peloton is door de crash gereduceerd tot een man of 40. Daar palmen ze nu wel de breedte van de weg in. Keert er nog iemand terug? . Het peloton is door de crash gereduceerd tot een man of 40. Daar palmen ze nu wel de breedte van de weg in. Keert er nog iemand terug?