Ineos Grenadiers pikt de draad weer op in Romandië met proloogwinnaar Ethan Hayter

"Dit is echt mooi. Ik kende dit seizoen al een paar ontgoochelingen. Daarom nam ik even een competitiebreak om hard te trainen. Zo terugkomen, is heel leuk", genoot Hayter na zijn proloog.

"Deze tijdrit lag me zeker. Ik dacht: ik geef alles. We hadden op voorhand ook al de komende dagen besproken, die zouden me ook best goed moeten liggen. We proberen deze week met de ploeg te blijven winnen: etappes en het algemene klassement."



Voor de mogelijke eindzege kijkt Hayter vooral naar zijn ploeg- en landgenoot Geraint Thomas, de uittredende winnaar in Romandië. "'G' reed ook een goede tijdrit. Het ziet er dus goed uit voor dit weekend (waarin de zwaarste bergritten staan geprogrammeerd). We hebben verschillende opties, ik ben benieuwd hoe deze week afloopt."