LIVE: Goossens lost op slotklim, komt het peloton nog op tijd in helse koninginnenrit?

15:01 Voorsprong daalt tot 4'47". Het beulenwerk van Dario Cataldo levert wat op. De voorsprong van de koplopers slinkt zienderogen. . 15 uur 01. Voorsprong daalt tot 4'47" Het beulenwerk van Dario Cataldo levert wat op. De voorsprong van de koplopers slinkt zienderogen.

14:59 14 uur 59. Ook Van Wilder moet afhaken. De jongerentrui zal niet voor Ilan Van Wilder zijn. Net na Hirschi moet ook Van Wilder het peloton laten rijden. De deur staat open achteraan het peloton. . Ook Van Wilder moet afhaken De jongerentrui zal niet voor Ilan Van Wilder zijn. Net na Hirschi moet ook Van Wilder het peloton laten rijden. De deur staat open achteraan het peloton.

14:55 14 uur 55. Hirschi lost. Nummer 5 in het klassement Marc Hirschi moet de rol lossen. De leider in het jongerenklassement moet het peloton laten rijden. Dat is goed nieuws voor Ilan Van Wilder. De jonge Belg van Team DSM neemt virtueel de jongerentrui van Hirschi over. Al kan er nog veel gebeuren in de laatste kilometers. . Hirschi lost Nummer 5 in het klassement Marc Hirschi moet de rol lossen. De leider in het jongerenklassement moet het peloton laten rijden.



Dat is goed nieuws voor Ilan Van Wilder. De jonge Belg van Team DSM neemt virtueel de jongerentrui van Hirschi over. Al kan er nog veel gebeuren in de laatste kilometers.

14:52 14 uur 52. Het gaat vooruit. Er wordt niet getreuzeld vooraan. De samenwerking tussen Cort en Petilli loopt vlot. Hoelang houden de vluchters dit nog vol? . Het gaat vooruit Er wordt niet getreuzeld vooraan. De samenwerking tussen Cort en Petilli loopt vlot. Hoelang houden de vluchters dit nog vol?

14:51 14 uur 51.

14:47 14 uur 47. Nog 2 leiders blijven over. Er blijven nog 2 vluchters over. Magnus Cort en Simone Petilli blijken de beste klimmers vandaag. Nog 15km te gaan, komt het peloton te laat? . Nog 2 leiders blijven over Er blijven nog 2 vluchters over. Magnus Cort en Simone Petilli blijken de beste klimmers vandaag. Nog 15km te gaan, komt het peloton te laat?

14:44 14 uur 44. Ook Goossens moet lossen. Het energievat van Kobe Goossens is leeg. De Belg reed vandaag een fantastische wedstrijd, maar het gaat vooraan te snel. Ook Pellaud lost. Jammer voor Goossens. . Ook Goossens moet lossen Het energievat van Kobe Goossens is leeg. De Belg reed vandaag een fantastische wedstrijd, maar het gaat vooraan te snel. Ook Pellaud lost. Jammer voor Goossens.

14:43 14 uur 43. Movistar krijgt hulp. Daar zijn plots de mannen van INEOS Grenadiers. Geraint Thomas voelt dat de voorsprong van de vluchters naar beneden moet en maant zijn troepen aan om te rijden. Hier zal vooral Movistar erg tevreden mee zijn. . Movistar krijgt hulp Daar zijn plots de mannen van INEOS Grenadiers. Geraint Thomas voelt dat de voorsprong van de vluchters naar beneden moet en maant zijn troepen aan om te rijden. Hier zal vooral Movistar erg tevreden mee zijn.

14:39 14 uur 39. Exit Josef Cerný. We nemen afscheid van Josef Cerný. De Tsjech moest daarnet al bijna lossen, maar kon nog net aanklampen. . Exit Josef Cerný We nemen afscheid van Josef Cerný. De Tsjech moest daarnet al bijna lossen, maar kon nog net aanklampen.

14:34 14 uur 34. We zijn er aan begonnen. Daar is de slotklim. Kobe Goossens begint met 5'45" aan de ontknoping van deze koninginnenrit. Kan hij de puntjes op de i zetten of komt er iemand uit de achtergrond nog de overwinning wegkapen? . We zijn er aan begonnen Daar is de slotklim. Kobe Goossens begint met 5'45" aan de ontknoping van deze koninginnenrit. Kan hij de puntjes op de i zetten of komt er iemand uit de achtergrond nog de overwinning wegkapen?

14:31 Voorsprong groeit tot 5'35". Het peloton komt geen seconde dichter. Sterker nog, de voorsprong groeit alleen maar. Beginnen ze met genoeg voorsprong aan de slotklim? . 14 uur 31. Voorsprong groeit tot 5'35" Het peloton komt geen seconde dichter. Sterker nog, de voorsprong groeit alleen maar. Beginnen ze met genoeg voorsprong aan de slotklim?

14:26 14 uur 26. Pellaud geeft het goede voorbeeld. Pellaud doet precies wat de UCI verwacht: hij gooit de verpakking van zijn gelletje niet weg, maar geeft het aan een van de motards. . Pellaud geeft het goede voorbeeld Pellaud doet precies wat de UCI verwacht: hij gooit de verpakking van zijn gelletje niet weg, maar geeft het aan een van de motards.

14:23 14 uur 23. Nog 10km tot de voet van de slotklim. Het wordt razend spannend nu. Nog 10km tot de voet van de slotklim. Kobe Goossens is al zeker van de bergtrui. Kan hij aanspraak maken op de dagwinst? . Nog 10km tot de voet van de slotklim Het wordt razend spannend nu. Nog 10km tot de voet van de slotklim. Kobe Goossens is al zeker van de bergtrui. Kan hij aanspraak maken op de dagwinst?

14:20 5'05" voor de kopgroep. De neutralisatie heeft in de kaart gespeeld van de vluchters. De voorsprong tikt terug de 5' aan. . 14 uur 20. 5'05" voor de kopgroep De neutralisatie heeft in de kaart gespeeld van de vluchters. De voorsprong tikt terug de 5' aan.

14:15 14 uur 15. Er mag weer gekoerst worden . De neutralisatie van de afdaling is voorbij. Het peloton heeft nog 35km om de kopgroep te grijpen. Door die neutralisatie hebben heel wat renners opnieuw de aansluiting gemaakt met het peloton. . Er mag weer gekoerst worden De neutralisatie van de afdaling is voorbij. Het peloton heeft nog 35km om de kopgroep te grijpen. Door die neutralisatie hebben heel wat renners opnieuw de aansluiting gemaakt met het peloton.

14:12 14 uur 12. We duiken de finale in. De voorlaatste klim is beklommen. De renners duiken nu richting de allesbeslissende slotklim met aankomst bergop. De Thyon 2000 is 21km lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 7,6%. Spek naar de bek dus van de klimgeiten. Wie heeft na een helse koers als deze nog de punch in de benen om weg te springen van de favorieten? Of houdt de kopgroep met Kobe Goossens stand tot het einde? . We duiken de finale in De voorlaatste klim is beklommen. De renners duiken nu richting de allesbeslissende slotklim met aankomst bergop. De Thyon 2000 is 21km lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 7,6%. Spek naar de bek dus van de klimgeiten.

Wie heeft na een helse koers als deze nog de punch in de benen om weg te springen van de favorieten? Of houdt de kopgroep met Kobe Goossens stand tot het einde?

14:11 14 uur 11. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1388463159837663234

14:06 14 uur 06. Goossens pakt de bergtrui. Goed nieuws voor Kobe Goossens. De renner van Lotto - Soudal komt als eerste boven op de Suen. Hij pakt daarmee genoeg punten om de bergtrui van Suter over te nemen. Een mooie bekroning voor Goossens, die een dijk van een wedstrijd rijdt. . Goossens pakt de bergtrui Goed nieuws voor Kobe Goossens. De renner van Lotto - Soudal komt als eerste boven op de Suen. Hij pakt daarmee genoeg punten om de bergtrui van Suter over te nemen. Een mooie bekroning voor Goossens, die een dijk van een wedstrijd rijdt.

14:05 14 uur 05. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1388465574783692800