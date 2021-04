LIVE: Kobe Goossens alleen weg in uitgeregende heuvelrit in Romandië

17:00 17 uur . Spervuur aanvalletjes in het peloton. Ondertussen proberen er heel wat renners weg te springen uit het pak. Izagirre en Woods zagen hun aanval in de kiem gesmoord worden. Nu probeert Sepp Kuss de boel te verrassen. . Spervuur aanvalletjes in het peloton Ondertussen proberen er heel wat renners weg te springen uit het pak. Izagirre en Woods zagen hun aanval in de kiem gesmoord worden. Nu probeert Sepp Kuss de boel te verrassen.

16:59 16 uur 59. Goossens solo. Door de val van Küng blijft onze landgenoot alleen over. Kan hij zijn eerste profoverwinning over de streep trekken? . Goossens solo Door de val van Küng blijft onze landgenoot alleen over. Kan hij zijn eerste profoverwinning over de streep trekken?

16:56 Valpartij: Küng. Stefan Küng is het slachtoffer van het gladde wegdek. De Zwitserse metronoom glijdt weg en schuift tientallen meters over het asfalt. Hij laat niet enkel Goossens achter. Hij laat ook heel wat vel op de Romandische vloer liggen. Gelukkig kruipt hij weer gezwind op zijn fiets. . 16 uur 56. Valpartij: Küng Stefan Küng is het slachtoffer van het gladde wegdek. De Zwitserse metronoom glijdt weg en schuift tientallen meters over het asfalt. Hij laat niet enkel Goossens achter. Hij laat ook heel wat vel op de Romandische vloer liggen. Gelukkig kruipt hij weer gezwind op zijn fiets.

16:54 16 uur 54. De Chables ligt al achter hen. Kunnen ze ook Les Granges overleven? Rohan Dennis, de leider in het klassement, jaagt op het duo. . De Chables ligt al achter hen. Kunnen ze ook Les Granges overleven? Rohan Dennis, de leider in het klassement, jaagt op het duo.

16:53 16 uur 53. Küng en Goossens ribbedebie. Kobe Goossens en Stefan Küng rijden samen weg van hun vluchterskompanen. Kan het duo de laatste klimmetjes overleven? Met Küng heeft Goossens alvast een uitstekende locomotief mee. . Küng en Goossens ribbedebie Kobe Goossens en Stefan Küng rijden samen weg van hun vluchterskompanen. Kan het duo de laatste klimmetjes overleven? Met Küng heeft Goossens alvast een uitstekende locomotief mee.

16:52 3/3: Chables & Les Granges . De kopgroep begint met een voorsprong van 40 seconden aan de voet van de laatste beklimmingen. Küng geeft er meteen een snok aan. Wie kan er volgen? . 16 uur 52. 3/3: Chables & Les Granges De kopgroep begint met een voorsprong van 40 seconden aan de voet van de laatste beklimmingen. Küng geeft er meteen een snok aan. Wie kan er volgen?

Kobe Goossens blijft knap meedraaien in de kopgroep:

16:45 +1'25" voor Goossens en co. Bora-Hansgrohe en Bahrain Victorious mengen zich nu in de debatten aan de kop van het peloton. Beide ploegen mikken opnieuw op de sprint van hun kopmannen Sagan en Colbrelli. Gaan we opnieuw sprinten of schudt er nog iemand aan de boom op de laatste klimmetjes? . 16 uur 45. +1'25" voor Goossens en co Bora-Hansgrohe en Bahrain Victorious mengen zich nu in de debatten aan de kop van het peloton. Beide ploegen mikken opnieuw op de sprint van hun kopmannen Sagan en Colbrelli. Gaan we opnieuw sprinten of schudt er nog iemand aan de boom op de laatste klimmetjes?

16:39 41,9 km/h. De renners gaan er vandaag snoeihard vandoor. Ondanks de barre omstandigheden loopt de gemiddelde snelheid voorlopig op tot 41,9 km/h. . 16 uur 39. 41,9 km/h De renners gaan er vandaag snoeihard vandoor. Ondanks de barre omstandigheden loopt de gemiddelde snelheid voorlopig op tot 41,9 km/h.

16:34 16 uur 34. 3 Zwitsers en een Belg . Ondertussen zijn Sander Armée en Charlie Quarterman opgeslokt door het peloton. Kobe Goossens is nu de vreemde eend in de bijt in de kopgroep. Hij is een stukje Belgische charcuterie tussen een driedelig Zwitsers baguette Küng/Bissegger/Jacobs. . 3 Zwitsers en een Belg Ondertussen zijn Sander Armée en Charlie Quarterman opgeslokt door het peloton. Kobe Goossens is nu de vreemde eend in de bijt in de kopgroep. Hij is een stukje Belgische charcuterie tussen een driedelig Zwitsers baguette Küng/Bissegger/Jacobs.

Toen waren ze nog met 4:

16:16 +2'38" voor Goossens. De koplopers profiteren van de voorzichtige daalwerken van het peloton. Op de top van de beklimming hadden ze nog maar een bonus van een minuutje. In het dal mogen ze opnieuw een voorsprong van 2'38" verdedigen. . 16 uur 16. +2'38" voor Goossens De koplopers profiteren van de voorzichtige daalwerken van het peloton. Op de top van de beklimming hadden ze nog maar een bonus van een minuutje. In het dal mogen ze opnieuw een voorsprong van 2'38" verdedigen.

16:08 16 uur 08. Het verdict van de Chables/Les Granges: . Sander Armée, Mathias Reutimann en Charlie Quarterman bengelen tussen de kopgroep en het peloton. Stefan Küng, Johan Jacobs, Stefan Bissegger en Kobe Goossens houden maar een voorsprong van 1 minuut over. . Het verdict van de Chables/Les Granges: Sander Armée, Mathias Reutimann en Charlie Quarterman bengelen tussen de kopgroep en het peloton. Stefan Küng, Johan Jacobs, Stefan Bissegger en Kobe Goossens houden maar een voorsprong van 1 minuut over.

16:06 16 uur 06. Armée niet meer mee. Sander Armée ziet sterretjes op de beklimmingen. Onze landgenoot moet zijn medevluchters voorlopig laten gaan. Is hij een vogel voor de kat van het peloton? . Armée niet meer mee Sander Armée ziet sterretjes op de beklimmingen. Onze landgenoot moet zijn medevluchters voorlopig laten gaan. Is hij een vogel voor de kat van het peloton?

Armée krijgt het bergop moeilijk:

16:03 2/3: Chables & Les Granges . De renners mogen een 2e keer knabbelen aan de klimkoek van de dag. Snoept het peloton weer aan de voorsprong van de koplopers op de Chables en Les Granges ? . 16 uur 03. 2/3: Chables & Les Granges De renners mogen een 2e keer knabbelen aan de klimkoek van de dag. Snoept het peloton weer aan de voorsprong van de koplopers op de Chables en Les Granges ?



16:00 16 uur . Ik voel me altijd goed in de regen. Ik ga vandaag opnieuw proberen om iets te forceren in een aanval. Stefan Küng, Groupama FDJ. Ik voel me altijd goed in de regen. Ik ga vandaag opnieuw proberen om iets te forceren in een aanval. Stefan Küng, Groupama FDJ

15:56 15 uur 56. Froome failliet. Aj, aj, aj: De koersradio meldt dat Froome de rol heeft moeten lossen in het peloton. De ex-Tourwinnaar is niet bezig aan zijn beste seizoen, en ook in Romandië maakt hij geen goede indruk. . Froome failliet Aj, aj, aj: De koersradio meldt dat Froome de rol heeft moeten lossen in het peloton. De ex-Tourwinnaar is niet bezig aan zijn beste seizoen, en ook in Romandië maakt hij geen goede indruk.