LIVE: De kopgroep kleurt zwart-geel-rood met Goossens en Armée

15:07 +3'50" voor Goossens en Armée. Dat we vandaag een goede kopgroep hebben, wisten we al. Die voorspelling wordt nu ook vertaald in het spel met de elastiek tegen het peloton. Hoewel Dunbar stevig aan het peloton sleurt, blijven de koplopers seconden winnen. Zou het vandaag misschien eens voor een vluchter zijn?

15:06 Voor wie de Ronde van Romandië op de voet volgt. Morgen gaan de renners al om 10.35 u van start.

14:55 Wie komt er straks als eerste over de meet?

14:52 De Kopgroep: 2 Belgen, 4 Zwitsers en een Brit. Stefan Küng - Zwitser - Groupama-fdj Johan Jacobs - Zwitser - Movistar Stefan Bissegger - Zwitser - EF Education Mathias Reutimann - Zwitser - Swiss Cycling Sander Armée - Belg -Qhubeka ASSOS Kobe Goosssens - Belg - Lotto-Soudal Charlie Quarterman - Brit - Trek-Segafredo

14:46 Mijn grootste overwinning? Niet de Giro- of Vuelta-etappe, wel toen ik het wielrennen op elfjarige leeftijd ontdekte. Zo ontmoette ik mensen van over de hele wereld en maakte ik deel uit van iets speciaals. Rein Taaramäe (in de vroege vlucht gisteren).

14:45 Doe je goed, Sander!

14:39 Colbrelli voor de dubbel vandaag? Colbrelli voelt zich duidelijk goed in Romandië. De Italiaanse beer van Bahrain Victorious werd woensdag nipt 2e na Sagan. Gisteren was het wel prijs. In een sprint met een uitgedund peloton verschalkte hij Bevin. Vandaag zou er zomaar een nieuwe sprintkans kunnen ontluiken, maar dan moet hij wel de pittige finale overleven. Als hij dat klusje klaart, neemt hij misschien zelfs de leiderstrui van Dennis over.

14:36 Ik ben erg blij, woensdag was ik tweede en heel dichtbij. Gisteren kon ik de uitstekende lead-out met Jack en Damiano wel afmaken. Sonny Colbrelli, Bahrain Victorious.

14:33 +3' voor Goossens en Armée. Het peloton lijkt stilaan de zegen te geven aan de koplopers. Goossens en Armée kunnen alvast wat aan hun Frans oefenen tegen het Zwitserse kwartet.

14:28 Kobe Goossens. Kobe Goossens heeft in het verleden al bewezen dat hij over een stevig stelletje klimmersbenen beschikt. Denk maar aan zijn straffe passage in de Vuelta vorig jaar:

14:24 Gidst tempobeul en thuisrijder Küng zijn volgelingen de juiste richting uit?

14:10 Belgisch-Zwitserse kopgroep. Zeven renners, waaronder onze landgenoten Sander Armée en Kobe Goosssens, zijn begonnen aan een regenachtig avontuur. Het Belgische duo krijgt nog 4 Zwitserse tempobeulen met zich mee. Tijdritspecialisten Küng en Bissegger nemen Reutimann en Jacobs onder hun vleugels. Enkel de Britse Quarterman kan zijn moedertaal niet spreken in de kopgroep.



13:56 Wat schaft de pot vandaag? De renners worden vandaag 168 kilometer op de proef gesteld. Het peloton maakt eerst een lus van 65 kilometer rond de startplaats Estavayer. Daarin ligt slechts één beklimming: de Surpierre (2,1 km aan 6,7%).

Daarna gaat het parcours 3x verder over een lokaal circuit. Het hart van de race is bijna 34 kilometer en bevat 2 klimmetjes vlak na elkaar. De korte Châbles (1,8 km aan 5,1%) wordt gevolgd door Les Granges (2,5 km aan 7,9%).

De top van de laatste beklimming ligt op 9 kilometer van de finish. Het belooft een razendsnelle finale te worden. De slechtvalken in het peloton kunnen zich al voorbereiden om straks de finale in te duiken.

13:54 Aanval van Küng. Regenkoning Küng voelt zich als een vis in het water in de Romandische regen. De Zwitser neemt enkele landgenoten mee op avontuur. Kan het vijftal zich losweken van het peloton?

13:50 Dertien renners knikken "ja" op het eerste knikje van de dag. Kan het groepje zich wegslingeren op de flanken van de Surpierre?

13:46 Surpierre (2,1 km aan 6,5%). In Romandië moet je nooit lang op je klimhonger blijven zitten. De renners kunnen al een eerste keer de buikjes rond eten op klim-amuse van de dag: De Surpierre.



13:42 "Het regent pijpenstelen, en regent het geen pijpenstelen dan gaat het pijpenstelen regenen", zou Herman Van Veen zeggen.

13:40 13 uur 40.