LIVE: Romandisch klimspektakel lonkt: liefde op het 1e gezicht bij de klassementsmannen?

13:17

13 uur 17. Sagan: "Enige rit die ik kon winnen". Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) heeft gisteren in de Ronde van Romandië zijn tweede zege van het seizoen geboekt. In de massasprint was hij duidelijk sneller dan Sonny Colbrelli. "De enige rit misschien die ik hier kon winnen", sprak Sagan achteraf. Proloogwinnaar Rohan Dennis blijft leider in Franstalig Zwitserland. "Enige rit die ik kon winnen" "Het doet deugd om na 3 weken zonder koers meteen weer te winnen", reageert Peter Sagan na zijn tweede zege in Romandië. In de Ronde van Zwitserland staat zijn teller al op 17 stuks. "Ik vond het geen eenvoudige sprint. Ik heb me in het wiel van Colbrelli gezet, omdat we tegen de wind in moesten knallen. Dan kom je beter van achteruit", weet de 3-voudige wereldkampioen. "Waarschijnlijk was dit de enige etappe die binnen mijn mogelijkheden ligt. De komende dagen wordt het te lastig", denkt de 31-jarige renner. "Of ik mezelf verrast heb? Ik hoor vaak zeggen: "Sagan staat er weer." Maar ik ben nooit weggeweest. Ik ben er altijd geweest", besluit hij. .