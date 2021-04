LIVE: Kopgroep met jarige Tolhoek bouwt een feestje op de Romandische heuvels

16:50 16 uur 50. Sagan haakt af. Peter Sagan zal vandaag niet voor een dubbelslag vechten. Hij is samen met Cerny en Gilbert een van de eerste slachtoffers van het beulenwerk van Ineos. . Sagan haakt af Peter Sagan zal vandaag niet voor een dubbelslag vechten. Hij is samen met Cerny en Gilbert een van de eerste slachtoffers van het beulenwerk van Ineos.

16:48 16 uur 48. Opnieuw locomotief Ineos? Legt Ineos er straks bergop weer de pees op? De Britse ploeg maakt er dit jaar een sport van om de tegenstand bergop te versmachten door een constant, maar verschroeiend tempo. . Opnieuw locomotief Ineos? Legt Ineos er straks bergop weer de pees op? De Britse ploeg maakt er dit jaar een sport van om de tegenstand bergop te versmachten door een constant, maar verschroeiend tempo.

16:44 La Vue-des-Alpes (7,8 km aan 6,7%). La Vue-des-Alpes is de laatste kwelduivel van de dag. Voorlopig gedragen de renners in het peloton zich nog als engeltjes. Kan er nog iemand zijn duivels ontbinden op de laatste en langste beklimming van de dag? . 16 uur 44. La Vue-des-Alpes (7,8 km aan 6,7%) La Vue-des-Alpes is de laatste kwelduivel van de dag. Voorlopig gedragen de renners in het peloton zich nog als engeltjes. Kan er nog iemand zijn duivels ontbinden op de laatste en langste beklimming van de dag?

16:42 16 uur 42. Nog 1 speerpunt: Taaramaë. Het kwartetje vluchters werd helemaal ontregeld na het verliezen van Taaramaë en Tolhoek. Caicedo en co worden opgepeuzeld door het peloton. Taaramaë blijft voorlopig wel buiten schot. . Nog 1 speerpunt: Taaramaë Het kwartetje vluchters werd helemaal ontregeld na het verliezen van Taaramaë en Tolhoek. Caicedo en co worden opgepeuzeld door het peloton. Taaramaë blijft voorlopig wel buiten schot.

16:41 De prijs voor het multitasken gaat naar:. 16 uur 41. De prijs voor het multitasken gaat naar: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1387777314692472841

16:38 16 uur 38. De komende dagen zijn goed voor ons, want we hebben jongens die kunnen klimmen én een eindschot hebben. . Marc Hirschi, UAE Team Emirates. De komende dagen zijn goed voor ons, want we hebben jongens die kunnen klimmen én een eindschot hebben. Marc Hirschi, UAE Team Emirates

16:35 16 uur 35. Tolhoek zwaait uit. Antwan Tolhoek heeft genoeg gezien. De jarige Nederlander laat zich uitzakken en nestelt zich opnieuw in het peloton. Is hij op zoek naar felicitaties of voeren de mannen van Jumbo-Visma iets anders in hun schild? . Tolhoek zwaait uit Antwan Tolhoek heeft genoeg gezien. De jarige Nederlander laat zich uitzakken en nestelt zich opnieuw in het peloton. Is hij op zoek naar felicitaties of voeren de mannen van Jumbo-Visma iets anders in hun schild?

16:31 16 uur 31. Steelt Van Wilder het wit van Hirschi? De onberekenbare Marc Hirschi nam de jongerentrui over van zijn landgenoot Stefan Bissegger. De metronoom van EF Education moest gisteren bergop de rol lossen in het peloton en gaf zo de witte trui uit handen. Niemand minder dan Ilan Van Wilder zit Hirschi wel op de hielen. Onze jonge landgenoot staat op slechts 1 seconde van springveer Hirschi. Kan Van Wilder vandaag naar het wit springen? . Steelt Van Wilder het wit van Hirschi? De onberekenbare Marc Hirschi nam de jongerentrui over van zijn landgenoot Stefan Bissegger. De metronoom van EF Education moest gisteren bergop de rol lossen in het peloton en gaf zo de witte trui uit handen. Niemand minder dan Ilan Van Wilder zit Hirschi wel op de hielen. Onze jonge landgenoot staat op slechts 1 seconde van springveer Hirschi. Kan Van Wilder vandaag naar het wit springen?

16:28 +35" voor Taaramaë . Taaramaë is goed begonnen aan zijn solo-avontuurtje. Hij rijdt 35 seconden voor op zijn voormalige vluchterskompanen en 2'30" op het peloton. . 16 uur 28. +35" voor Taaramaë Taaramaë is goed begonnen aan zijn solo-avontuurtje. Hij rijdt 35 seconden voor op zijn voormalige vluchterskompanen en 2'30" op het peloton.

16:26 16 uur 26. KOM Taaramaë. Rein Taaramaë komt als eerste boven op Les Pontins en sluipt zo beklimming per beklimming dichterbij de voorlopige bergkoning Joel Suter. . KOM Taaramaë Rein Taaramaë komt als eerste boven op Les Pontins en sluipt zo beklimming per beklimming dichterbij de voorlopige bergkoning Joel Suter.



16:17 16 uur 17. Hallo Ineos. Wie anders dan Ineos? De Grenadiers zijn met grote getallen aanwezig in de voorposten van het peloton. De Britten nemen het voortouw en maken jacht op de vluchters. . Hallo Ineos Wie anders dan Ineos? De Grenadiers zijn met grote getallen aanwezig in de voorposten van het peloton. De Britten nemen het voortouw en maken jacht op de vluchters.

16:17 16 uur 17. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1387772330823364611

16:14 Les Pontins (4,2 km aan 8,0%). Taaramaë begint nu aan één van de lastigste beklimmingen van de dag. Les Pontins is de voorlaatste scherprechter van de dag. . 16 uur 14. Les Pontins (4,2 km aan 8,0%) Taaramaë begint nu aan één van de lastigste beklimmingen van de dag. Les Pontins is de voorlaatste scherprechter van de dag.

16:12 16 uur 12. Taaramaë ribbedebie. De koplopers zien het peloton nu met rasse schreden naderen. Taaramaë heeft nog geen zin om handjeklap te doen met zijn ploegmakkers in het pak en sprint weg. . Taaramaë ribbedebie De koplopers zien het peloton nu met rasse schreden naderen. Taaramaë heeft nog geen zin om handjeklap te doen met zijn ploegmakkers in het pak en sprint weg.

16:02 Caicedo fladdert gretig mee in de kopgroep. De Ecuadoriaan won vorig jaar een etappe in de Giro en heeft al meerdere malen bewezen dat hij geen doetje bergop is. Hoe lang kan hij uit de klauwen van het peloton blijven? 16 uur 02. Caicedo fladdert gretig mee in de kopgroep. De Ecuadoriaan won vorig jaar een etappe in de Giro en heeft al meerdere malen bewezen dat hij geen doetje bergop is. Hoe lang kan hij uit de klauwen van het peloton blijven? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1387765253807779842

15:53 15 uur 53. Suter trapt op zijn adem. Ging Joel Suter gisteren over de rooie? Zijn zoektocht naar bergpunten werd vertaald in de bolletjestrui en de prijs voor de strijdlust, maar zijn motor sputtert een beetje. De Zwitser bengelt enkele meters achter het peloton. . Suter trapt op zijn adem Ging Joel Suter gisteren over de rooie? Zijn zoektocht naar bergpunten werd vertaald in de bolletjestrui en de prijs voor de strijdlust, maar zijn motor sputtert een beetje. De Zwitser bengelt enkele meters achter het peloton.

15:51 Tussensprint voor Tolhoek. Tolhoek heeft zijn eerste verjaardagscadeau beet. De Nederlander kroont zich tot winnaar van de 1e tussensprint. Dat pakken ze hem alvast niet meer af. . 15 uur 51. Tussensprint voor Tolhoek Tolhoek heeft zijn eerste verjaardagscadeau beet. De Nederlander kroont zich tot winnaar van de 1e tussensprint. Dat pakken ze hem alvast niet meer af.

15:45 +2'40" voor Tolhoek en co. De kopgroep lijkt opnieuw het juiste ritme gevonden te hebben. De jarige Antwan Tolhoek gidst zijn makkers richting een voorsprong van 2'40". . 15 uur 45. +2'40" voor Tolhoek en co De kopgroep lijkt opnieuw het juiste ritme gevonden te hebben. De jarige Antwan Tolhoek gidst zijn makkers richting een voorsprong van 2'40".

15:39 15 uur 39. Normaal gezien is een proloog niet echt iets voor mij, maar ik voelde me goed op het "punchy" parcours. Ilan Van Wilder, Team DSM. Normaal gezien is een proloog niet echt iets voor mij, maar ik voelde me goed op het "punchy" parcours Ilan Van Wilder, Team DSM