Peter Sagan kan zijn sprintershartje nog eens ophalen in Romandië

Ineos controleert, (retro) Sagan triomfeert

Na de proloog gisteren stond de eerste klimetappe van de week op het programma. De rit begon en eindigde in wat het decor had moeten zijn van het WK 2020. Tussen Aigle en Martigny passeerden de renners op een lokaal parcours over 9 gecategoriseerde heuvels.

Een kopgroep van 6 zwaaide het peloton meteen uit en probeerde zich in het heuvelachtige landschap te verstoppen. Ineos had duidelijk geen zin in spelletjes.

De Britse veelvraten controleerden autoritair, dunden het peloton uit en peuzelden de vluchters op de laatste beklimming op. Onder anderen onze landgenoot Jordi Meeus en Elia Viviani vielen ten prooi aan het verschroeiende tempo.

De Britse ploeg gaf dan het roer door aan sprintersploegen Bora-Hansgrohe en Bahrain Victorious. Ze legden enkele schipbreukelingen aan de ketting en zetten met het uitgedunde peloton koers richting de aankomst.

Dé twee vooruitgeschoven favorieten, Sagan en Colbrelli, mochten het dan man tegen man uitvechten in een sprint. Colbrelli deelde de eerste dreun uit, maar Sagan counterde goed en snelde richting zijn 2e ritwinst van het jaar.