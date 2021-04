LIVE: Ronde van Romandië goes WK 2020 vandaag: de 1e klimetappe lonkt

Het hart van de race is bijna 35 kilometer en bevat 2 pittige klimmetjes vlak na elkaar. De renners cirkelen 3x over Produit (2,6 km aan 7,2%) en de Chamoson (2,1 km aan 6,2%) om dan in de finale van koers te veranderen. De laatste 15 kilometers knallen ze over een biljartvlakte richting de aankomst.

13 uur 23. Wat schaft de pot? De renners worden vandaag 168 kilometer op de proef gesteld. Het peloton startte in Aigle, de thuisbasis van de UCI, en rijdt richting een lokaal circuit richting de finishlijn in Martigny. Het hart van de race is bijna 35 kilometer en bevat 2 pittige klimmetjes vlak na elkaar. De renners cirkelen 3x over Produit (2,6 km aan 7,2%) en de Chamoson (2,1 km aan 6,2%) om dan in de finale van koers te veranderen. De laatste 15 kilometers knallen ze over een biljartvlakte richting de aankomst. .

11:17

11 uur 17. Zwitserland out, Imola in. Het WK wielrennen ging vorig jaar, zoals initieel gepland, niet door in Zwitserland. De coronamaatregelen in het Alpenland gooiden roet in het eten. De regering verbood toen evenementen met meer dan 1.000 personen. De UCI moest dus op zoek gaan naar een alternatief. Liefst in Europa, op dezelfde data en met een gelijkaardig klimparcours. Imola nam uiteindelijk de plaats in van het Zwitserse parcours, en daar zal vooral Alaphilippe niet om gemaald hebben. .