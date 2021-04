LIVE: Ineos controleert bergop, wordt het dan toch een massasprint?

16:48 16 uur 48. Chamoson in, Produit out. De Produit is al achter de rug, maar veel ademruimte krijgt het peloton en Arensman niet. Vooraleer Arensman met zijn ogen kan knipperen, mag hij alweer zijn klimmersbenen etaleren op de Chamoson. . Chamoson in, Produit out De Produit is al achter de rug, maar veel ademruimte krijgt het peloton en Arensman niet. Vooraleer Arensman met zijn ogen kan knipperen, mag hij alweer zijn klimmersbenen etaleren op de Chamoson.

16:46 16 uur 46. Arensman is gevlogen. Arensman slaat zijn vleugels uit en gaat alleen gaan vliegen op de flanken van de Produit. Waar fladdert de jonge Nederlander heen? Hij loopt alvast wat verder uit. . Arensman is gevlogen Arensman slaat zijn vleugels uit en gaat alleen gaan vliegen op de flanken van de Produit. Waar fladdert de jonge Nederlander heen? Hij loopt alvast wat verder uit.

16:44 16 uur 44. Veelvraat Ganna is klaar om de vluchters op te peuzelen. Gougeard is alvast het eerste hapje. Enkel Arensman en Suter lijken nog een overschotje te hebben. . Veelvraat Ganna is klaar om de vluchters op te peuzelen. Gougeard is alvast het eerste hapje. Enkel Arensman en Suter lijken nog een overschotje te hebben.

16:42 Laatste keer Produit/Chamoson. Breekt de hel los? De sluizen van de hemel alvast wel. De koplopers komen aan de voet met een voorsprong van 20". De vraag is niet "of", de vraag is "wanneer" ze gegrepen worden? . 16 uur 42. Laatste keer Produit/Chamoson Breekt de hel los? De sluizen van de hemel alvast wel. De koplopers komen aan de voet met een voorsprong van 20". De vraag is niet "of", de vraag is "wanneer" ze gegrepen worden?

16:33 16 uur 33. Een sprint of een ontsnapping bergop? Binnen enkele kilometers wordt hét vraagstuk van de dag opgelost: een sprint of een ontsnapping op de laatste beklimmingen? De vroege vlucht lijkt alvast een vogel voor de kat. . Een sprint of een ontsnapping bergop? Binnen enkele kilometers wordt hét vraagstuk van de dag opgelost: een sprint of een ontsnapping op de laatste beklimmingen? De vroege vlucht lijkt alvast een vogel voor de kat.

16:31 +1'02" voor de koplopers. De voorsprong van de koplopers smelt nu als ijs voor de zon. Het beulenwerk van Bora-Hansgrohe en Ineos Grenadiers laat de chrono zakken tot op een minuut. . 16 uur 31. +1'02" voor de koplopers De voorsprong van de koplopers smelt nu als ijs voor de zon. Het beulenwerk van Bora-Hansgrohe en Ineos Grenadiers laat de chrono zakken tot op een minuut.

16:29 De voorsprong van de koplopers slinkt nu zienderogen:. 16 uur 29. De voorsprong van de koplopers slinkt nu zienderogen: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1387411877643309058

16:20 16 uur 20. Welke snelle mannen zijn hier aanwezig? Onder anderen Magnus Cort, Elia Viviani en Peter Sagan hebben het in zich om een massasprint naar hun hand te zetten. Naast het drietal zijn er ook nog een resem snelle mannen aanwezig: Matteo Moschetti, Phil Bauhaus, Diego Ulissi, Sonny Colbrelli, Clément Venturini, Dion Smith, Jake Stewart, Andrea Pasqualon, Albert Torres en Claudio Imhof. In het peloton zitten ook nog 2 jonge Belgen met een goed eindschot. Het is koffiedik kijken hoe Jordi Meeus en Gerben Thijssen (als het een sprint wordt) standhouden tegen al dat spurtgeweld. . Welke snelle mannen zijn hier aanwezig? Onder anderen Magnus Cort, Elia Viviani en Peter Sagan hebben het in zich om een massasprint naar hun hand te zetten.

Naast het drietal zijn er ook nog een resem snelle mannen aanwezig: Matteo Moschetti, Phil Bauhaus, Diego Ulissi, Sonny Colbrelli, Clément Venturini, Dion Smith, Jake Stewart, Andrea Pasqualon, Albert Torres en Claudio Imhof.



In het peloton zitten ook nog 2 jonge Belgen met een goed eindschot. Het is koffiedik kijken hoe Jordi Meeus en Gerben Thijssen (als het een sprint wordt) standhouden tegen al dat spurtgeweld.

16:18 16 uur 18. Toch een sprint? Bora-Hansgrohe nestelt zich nu mee in de voorposten van het peloton. Azen ze op een sprint? Vandaag is alleszins een buitenkansje om te spurten in Romandië. De massasprintkansen liggen niet dik gezaaid in deze zesdaagse. Gaat het peloton samen naar de meet of schudt er iemand straks bergop aan de boom? . Toch een sprint? Bora-Hansgrohe nestelt zich nu mee in de voorposten van het peloton. Azen ze op een sprint? Vandaag is alleszins een buitenkansje om te spurten in Romandië. De massasprintkansen liggen niet dik gezaaid in deze zesdaagse. Gaat het peloton samen naar de meet of schudt er iemand straks bergop aan de boom?

16:10 16 uur 10. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1387411805538971657

16:05 16 uur 05. Suter solo. Joel Suter gaat er even alleen vandoor. De Zwitser van Swiss Cycling ontsnapte, in een zoektocht naar de punten voor het bergklassement, van zijn medevluchters. Hij pedaleert nu solo door het heuvelachtige landschap. . Suter solo Joel Suter gaat er even alleen vandoor. De Zwitser van Swiss Cycling ontsnapte, in een zoektocht naar de punten voor het bergklassement, van zijn medevluchters. Hij pedaleert nu solo door het heuvelachtige landschap.

16:02 16 uur 02. Ilan Van Wilder. Ilan Van Wilder maakte gisteren indruk op zijn tijdritfiets. Het 20-jarige klimtalent van Team DSM kwam binnen met een knappe tijd en zag die vertaald worden in een uitstekende 12e plaats. Onze landgenoot was aan het begin van het seizoen te gast in onze podcast "Jonge Wolven". Beluister de aflevering met Ilan Van Wilder hieronder: . Ilan Van Wilder Ilan Van Wilder maakte gisteren indruk op zijn tijdritfiets. Het 20-jarige klimtalent van Team DSM kwam binnen met een knappe tijd en zag die vertaald worden in een uitstekende 12e plaats. Onze landgenoot was aan het begin van het seizoen te gast in onze podcast "Jonge Wolven". Beluister de aflevering met Ilan Van Wilder hieronder:

15:57 15 uur 57. Bergkoning Suter slaat opnieuw toe. Daar gaat hij weer. Suter draait zijn turbo open op de laatste meters van de Produit-beklimming en graait wederom het maximum van de punten mee. . Bergkoning Suter slaat opnieuw toe Daar gaat hij weer. Suter draait zijn turbo open op de laatste meters van de Produit-beklimming en graait wederom het maximum van de punten mee.

15:55 15 uur 55. Normaal gezien is een proloog niet echt iets voor mij, maar ik voelde me goed op het "punchy" parcours. Ilan Van Wilder. Normaal gezien is een proloog niet echt iets voor mij, maar ik voelde me goed op het "punchy" parcours Ilan Van Wilder

15:49 3/4: Produit/Chamoson. Daar gaan we weer. De kopgroep begint aan de Produit-beklimming met een voorsprong van meer dan 3 minuten. Om de hoek lonkt ook weer de Chamoson. . 15 uur 49. 3/4: Produit/Chamoson Daar gaan we weer. De kopgroep begint aan de Produit-beklimming met een voorsprong van meer dan 3 minuten. Om de hoek lonkt ook weer de Chamoson.

