LIVE: De Ronde van Romandië wordt op gang getrapt met een pittige proloog

Sonny Colbrelli is ook begonnen aan zijn verplicht nummertje. De sterke beer van Bahrain verzamelde dit jaar al enkele top 10-plaatsjes. Zo eindigde hij 4e in Gent-Wevelgem, 6e in Kuurne-Brussel-Kuurne en 8e in Milaan Sanremo.

15:10 5'53". Het eerste resultaat sijpelt binnen. Nico Denz tekent een tijd van 5'53" op het bord. Ons buikgevoel zegt dat die chrono niet lang stand zal houden.

15:05. Jake Stewart, het sprinttalent van Groupama-FDJ, komt ook piepen aan de start. De Brit keert terug uit blessure. Na een schouderduw van Nacer Bouhanni in de GP Cholet brak hij zijn hand.

15:04. Go Gilbert. Gilbert is de volgende Belg die zich in het zadel mag hijsen. Pikt hij deze week ritwinst mee?

15:00. Hallo Jan Bakelants. We hebben nog niet met ons ogen geknipperd en de eerste Belg scheurt al over het wegdek. Bakelants neemt die eer op zich en gaat op jacht naar de slotbeklimming.

15:00. Start! De Zwitser Joel Suter trapt de Ronde van Romandië op gang. We zijn vertrokken voor een zesdaagse vol klim- en tijdritspektakel.

13:10. Deceuninck Quick-Step? Ook Deceuninck-Quick Step heeft 2 wervelwinden in de gelederen. "The Wolfpack" kan rekenen op Josef Cerny en de beresterke Rémi Cavagna om de tegenstand het vuur aan de schenen te leggen in de proloog.

12:58. Zwitsers tegen de klok. Ook het Zwitserse duo Bissegger/Küng heeft al bewezen dat ze kunnen vechten tegen de klok. Stefan Bissegger - de man met de vreemde helm - won dit jaar al de tijdrit in Parijs-Nice en lijkt steeds beter zijn draai te vinden op zijn tijdritfiets. Zijn gouwgenoot Stefan Küng is op zijn beurt Europees kampioen tijdrijden en doet steevast mee voor het podium. Zetten de sterke Zwitsers iedereen vandaag een hak?

12:57 Bisseger: "De man met de vreemde helm". 12 uur 57. Bisseger: "De man met de vreemde helm"

12:50. Ineos aan het kanon? Ineos Grenadiers kan vandaag al een eerste bommentje droppen. De Britse ploeg vordert twee absolute toptijdrijders af met Rohan Dennis (16.19 u) en Filippo Ganna (16.39 u). Naast het duo tempobeulen kunnen klassementsmannen Richie Porte (16.59 u) en Geraint Thomas (17.19 u) ook nog in de pap brokken op de slotbeklimming.

12:34. De starttijden van de Belgen in Romandië:. 15.01 uur – Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert) 15.05 uur – Philippe Gilbert (Lotto-Soudal) 15.18 uur – Iljo Keisse (Deceuninck-Quick Step) 15.25 uur – Kobe Goossens (Lotto-Soudal) 15.38 uur – Dries Devenyns (Deceuninck-Quick Step) 15.45 uur – Gerben Thijssen (Lotto-Soudal) 16.03 uur – Ilan Van Wilder (Team DSM) 16.08 uur – Sander Armée (Qhubeka-ASSOS) 16.25 uur – Steff Cras (Lotto-Soudal) 16.32 uur – Lawrence Naesen (AG2R-Citroën) 17.15 uur – Jordi Meeus (Bora-hansgrohe)

