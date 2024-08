Einde aan Belgische zegereeks in Polen: Kooij wint massasprint, Meeus en Merlier stranden in top 5

Het Belgische liedje in Polen is (voorlopig) ten einde. Na twee zeges van Thibau Nys en eentje van Tim Wellens is de vierde rit in het mandje van Olav Kooij beland. In een massasprint hield hij Bennett en Pedersen af. Tim Merlier raakte ingesloten en werd 5e, na landgenoot Jordi Meeus.